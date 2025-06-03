Минский автозавод обрисовал перспективы коммерческого транспорта

Почему городские грузовики должны быть электрическими, как прошёл рестайлинг нынешнего поколения большегрузов и какие автобусные новинки готовят минчане. Обо всём этом редакции Quto рассказал Владимир Янушко, заместитель генерального директора, директор по маркетингу ОАО «Минский автомобильный завод» управляющей компании холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».

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− Мы знаем, что Минский автомобильный завод постоянно работает над обновлением модельного ряда. И здесь, на выставке COMVEX-2025, центральным экспонатом вашего стенда выступает машина MAZ GTe для вывоза твёрдых коммунальных отходов. Это премьера? − Да, это принципиально новая разработка, что отличается экзотической колёсной формулой 6×2-2. Сзади имеется дополнительная подруливающая ось, решающая проблему осевых нагрузок. В итоге, мы имеем 20-кубовый кузов для вывоза отходов массой 10 тонн.

Ещё одно новшество — это кабина собственной разработки: её обшивки, каркас, детали интерьера — производства Минского автомобильного завода. Она вынесена вперёд, а потому имеет низкий уровень пола и высокую крышу — внутри можно стоять, не пригибаясь.

Самое важное — это невероятное удобство входа-выхода. Ведь операторам нужно выйти, чтобы подкатить, выгрузить и установить контейнер, а потом вернуться обратно. И так — десятки раз! Поэтому вынесенный вперёд кабинный модуль — это огромное преимущество.

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− И притом это — электротрак! Минский автомобильный завод считает, что коммунальная техника должна быть электрической? Или это просто декларация ваших возможностей? − Сейчас дворовые территории — это колодцы, где слышен каждый звук. Поэтому коммунальная техника, включая мусоровозы, должна быть бесшумной: приехала, загрузилась, уехала — минимум дискомфорта для местных жителей! В 2026-м году будет начато серийное производство таких автомобилей.

В данном случае используется батарея ёмкостью 256 киловатт-часов, обеспечивающая запас хода около 200 километров. Этого вполне достаточно, чтобы объехать микрорайон, а затем добраться до полигона твёрдых бытовых отходов. Ну, и, конечно, вернуться на базу.

При этом стоимость машины — отнюдь не запредельная. Электротрак обойдётся примерно на треть дороже дизельного аналога при условии закупки китайских аккумуляторных ячеек. Найдём более доступные варианты ячеек — цена станет ниже. Но она уже вполне конкурентоспособна!

© МАЗ

− Cедельный тягач на сжиженном природном газе для перевозки опасных грузов — это тоже новинка? Она визуально отличается от привычных моделей марки МАЗ. − Да, это рестайлинговые машины. Мы используем нашу серийную кабину, но она получила обновлённый экстерьер и доработанный интерьер — с этими нововвведениями грузовик выглядит гораздо более солидно. И, конечно, водителю стало удобнее.

Автомобиль отличает роботизированная коробка передач, без которой невозможно представить современную технику. Также здесь рализованы ведущий гипоидный мост нашего производства, экономящий топливо, и дисковые тормоза, уменьшающие тормозной путь.

Криогенные баки — общим объёмом 930 литров. Этого достаточно, чтобы запас хода на одной заправке достигал порядка 1400 километров. Кстати, ёмкости разработаны по техническим требованиям конструкторов Минского автомобильного завода: у нас есть несколько ноу-хау.

© МАЗ

− Не секрет, что марка МАЗ очень уверенно чувствует себя на российском рынке пассажирской техники. Какие новые автобусы компания готовит для отечественных перевозчиков? − Мы развиваем машины третьего поколения. Сейчас завод начинает серийно производить автобусы третьей серии на компримированном (сжатом) природном газе, а в октябре — на сжиженнем природном газе: его ещё называют «криогазом» из-за температуры -163°C.

Ещё один представитель третьего поколения — перронный автобус для аэропортов МАЗ-271, у которого есть и дизельный, и электрический варианты. И, конечно, флагманская модель туристического класса — МАЗ-350 пассажировместимостью «61+2».

Очень успешным оказался проект троллейбусов собственного производства: их выбирают Казань, Минск и другие города. И мы также поставляем машинокомплекты российскому производителю УТТЗ, который собирает троллейбусы, внедряя свой электропривод.