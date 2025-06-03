На АвтоВАЗе идет обсуждение повышения цен на Lada

АвтоВАЗ может пересмотреть рекомендованные розничные цены на автомобили Lada, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы компании Максима Соколова.

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Президент АО "АвтоВАЗ" отметил, что основанием для индексации цен на автомобили Lada может послужить рост себестоимости производства. Соколов отметил, что при принятии решений о повышение цен компания будет ориентироваться на рыночную ситуацию. Вероятно, имеется в виду ситуация со слабым спросом на рынке новых автомобилей.

Первая и единственная индексация цен на Lada в этом году произошла в середине января. В дальнейшем стоимость менялась из-за добавления или исчезновения опций из состава комплектаций. Инсайдеры заявляли, что АвтоВАЗ увеличить стоимость своих машин в мае, но этого не произошло.

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Через две недели АвтоВАЗ представит новый кроссовер на платформе Lada Vesta. Его премьера, а также презентация другой неназванной новинки, состоится в рамках ПМЭФ-2025 18 июня.