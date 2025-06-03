На АвтоВАЗе идет обсуждение повышения цен на Lada, но решений пока нет
АвтоВАЗ может пересмотреть рекомендованные розничные цены на автомобили Lada, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы компании Максима Соколова.
Президент АО "АвтоВАЗ" отметил, что основанием для индексации цен на автомобили Lada может послужить рост себестоимости производства. Соколов отметил, что при принятии решений о повышение цен компания будет ориентироваться на рыночную ситуацию. Вероятно, имеется в виду ситуация со слабым спросом на рынке новых автомобилей.
Первая и единственная индексация цен на Lada в этом году произошла в середине января. В дальнейшем стоимость менялась из-за добавления или исчезновения опций из состава комплектаций. Инсайдеры заявляли, что АвтоВАЗ увеличить стоимость своих машин в мае, но этого не произошло.
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Через две недели АвтоВАЗ представит новый кроссовер на платформе Lada Vesta. Его премьера, а также презентация другой неназванной новинки, состоится в рамках ПМЭФ-2025 18 июня.