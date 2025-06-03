«За рулем» показал, почему Subaru Leone из 1980-х до сих пор эталон кроссовера

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В новом номере журнала «За рулем» – ретротест универсала Subaru Leone.

Третье поколение этой модели выпускали в 1984–1994 годах с кузовами хэтчбек, седан и универсал. Автомобили оснащали двигателями объемом 1,3-1,8 л мощностью 72-120 л.с. Двигатель 1.3 ставили лишь на переднеприводные версии. Коробки передач – механические четырех- и пятиступенчатые, а также трех- и четырехступенчатые автоматы.

Главное, конечно же, полный привод. На этой машине – самый простой для тех лет вариант: механическая коробка и подключаемый кнопкой на ее рычаге задний привод. Компания предлагала также версию с автоматической коробкой и автоматическим подключением задних колес, а еще вариант с механической коробкой и отдельным рычагом понижающей передачи.

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Подчеркнутая лаконичность облика Subaru Leone как будто заявляет: настоящая машина – это отнюдь не про внешний пафос.

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

– Эти японские машины, пожалуй, впервые показали нам, что полноприводному автомобилю необязательно быть грубым внедорожником. Конечно, этот Leone условного третьего поколения, которое выпускали с 1984 года, по дизайну далек от современных стилистических изысков, как гармоничная и рациональная архитектура конструктивизма далека от вычурных, бутафорских дворцов эпохи стремительного приобретения капитала. Внешних понтов нет. Дизайнеры работали линейкой и угольником, изредка обращаясь к циркулю.

Но универсал – по фирменной терминологии, Touring Wagon – не выглядит тяжеловесным. Даже подъем крыши к корме не мешает некой лаконичной элегантности, отчасти даже изяществу. А всё потому, что форма гармонирует с содержанием.