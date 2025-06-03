Эксперт назвал минусы идеи лишать прав за неуплату ущерба в аварии

Эксперт Корнев назвал слабые места идеи лишать прав за неоплату ущерба в аварии

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Депутат Сардана Авксентьева выступила с инициативой лишать прав водителей, у которых есть долги перед пострадавшими в ДТП по их вине. По разным оценкам, доля таких водителей составляет от 7 до 10%. Лишение прав предлагается осуществлять, если виновник не исполнит судебное решение о возмещении ущерба, начиная от 100 тысяч рублей.

Руководитель Управления по работе с импортёрами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев отмечает, что в целом эта инициатива позитивная, но есть вопросы.

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортёрами «Газпромбанк Автолизинг»:

– Странным выглядит ограничение до ста тысяч. Многие подобные аварии начинаются с банального выяснения отношений на дороге. Намеренно сломанные зеркала и сорванные бампера – яркий признак дорожного хама. Таких в первую очередь нужно лишать возможности повторять свои «подвиги», но они тоже оказываются вне зоны действия данной инициативы в виду гораздо меньшего ущерба.

Во-вторых, инициатива упирается в необходимость наличия заведенного судебного дела, но таких немного. Не все пострадавшие в ДТП до этой стадии.

И наконец, иностранные граждане или живущие по чужим документам, сами того не зная, могут обойти наказание.

По мнению эксперта, закон может прижиться, если планку по урону снизят хотя бы в два раза. В таком случае до суда дойдет больше пострадавших, чтобы наказать уклониста через лишение прав. Многих такое развитие событий заставит вовремя возместить ущерб, тем более если он небольшой.

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