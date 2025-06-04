В Москве пройдет фестиваль универсалов «Вагонфест»

14 июня на трассе Центра технических видов спорта «Москва» пройдет очередной Вагонфест. Фестиваль соберет самую большую в мире экспозицию универсалов, где можно будет увидеть автомобили со всего света — от Германии и Японии до США и Великобритании.

© Motor.ru

Гостей Вагонфест ждет выставка ста крутейших универсалов России — здесь вы сможете полюбоваться на машины разных эпох и обсудить выставочные шедевры с единомышленниками. Также будет дрифт-такси и захватывающие дрифт-битвы, конкурсы, выбор «Вагона года» и море вкусной еды на любой, даже самый взыскательный вкус.

© Пресс-служба фестиваля

В прошлом году Вагонфест посетили 6 тысяч человек, плюс более 140 тысяч просмотрели фото- и видеоотчеты с места событий на страницах в социальных сетях.

© Пресс-служба фестиваля

Такого масштабного фестиваля, как Вагонфест, нет нигде в мире. Это уникальная возможность увидеть множество универсалов, которые вы больше нигде не встретите. Место проведения — ЦТВС Москва: большой парк с зоной отдыха у воды, детскими площадками, воркаут-зоной, барбекю и картингом для всей семьи.