Локализация такси: какие изменения ждут пассажиров и перевозчиков

С 1 марта 2026 года российский рынок такси ждут серьезные перемены из-за нового закона о локализации перевозок. Автоэксперт Олеся Яшина подробно разобрала возможные последствия этого решения. Главным изменением станет переход таксопарков на автомобили с высокой долей отечественных комплектующих, что, по прогнозам, приведет к заметному росту цен для пассажиров.

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Основная проблема заключается в том, что российские аналоги зарубежных машин могут оказаться дороже как при покупке, так и в обслуживании. Многие перевозчики, особенно небольшие компании и частные водители, не смогут позволить себе обновление автопарка. Это спровоцирует волну закрытий бизнесов и сокращение числа доступных такси на рынке. В результате пассажиры столкнутся не только с более высокими тарифами, но и с увеличением времени ожидания машин.

Еще одной сложностью станет кадровый вопрос. В интервью «Южному федеральному» Яшина пояснила, что новые автомобили потребуют от водителей дополнительного обучения, а их нехватка может усугубить ситуацию. При этом качество отечественных машин остается дискуссионным: часть моделей действительно надежна, но другие уступают иностранным аналогам, что может снизить доверие клиентов к сервису.

Закон также вводит балльную систему оценки автомобилей, которая должна стимулировать таксопарки выбирать лучшие отечественные модели. Однако эксперты сомневаются в прозрачности этой системы и опасаются, что она может быть использована для искусственного завышения рейтингов отдельных производителей.

Несмотря на риски, инициатива имеет и положительные стороны. Локализация такси может дать импульс российскому автопрому, создав устойчивый спрос на отечественные автомобили. Однако для минимизации негативных последствий властям и участникам рынка придется тщательно проработать механизмы адаптации к новым условиям, включая возможные региональные исключения и поддержку малого бизнеса.

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Как отмечает Яшина, закон потребует гибкого подхода, чтобы избежать резкого сокращения предложения на рынке такси и сохранить баланс между развитием отечественного производства и качеством услуг для пассажиров.