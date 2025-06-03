На ПМЭФ представят новый Aurus Senat в стиле правительственного ЗИЛа

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) НАМИ проведёт премьеру новой версии лимузина Aurus Senat, сообщает "Автопоток", приводя в пример референсы Mercedes-Maybach S580 и ЗИЛ-41047.

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Автомобиль получит оригинальный кузов без характерной вставки в центре и удлиненные передние и задние двери. За задними дверями в С-стойках будут установлены треугольные окошки.

От стандартной версии седана лимузин позаимствует только передние крылья, капот, крышку багажника и несущие элементы - все остальные кузовные детали будут оригинальными. Дизайн передней и задней частей соответствует рестайлинговому седану.

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Также в рамках ПМЭФ-2025 дебютирует новый кроссовер Lada собственной разработки.