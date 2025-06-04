Kia ведет поиск специалиста по сертификации автомобилей в России

На популярном рекрутинговом сайте появилась вакансия от Kia Russia & CIS: компания ищет специалиста по сертификации (омологации) автомобилей.

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В объявлении, на которое обратил внимание "Русский автомобиль", содержится перечень обязанностей специалиста по сертификации. В частности, ему предстоит заниматься внедрением и поддержанием процедур одобрения типа транспортного средства, определением стратегии одобрения типа для новых моделей колесных транспортных средств, подготовкой и подачей заявок на получение ОТТС, контроль за процедурами и так далее.

В качестве требований указаны "высшее техническое образование, опыт работы в области оценки соответствия колесных транспортных средств не менее 2 лет, свободное владение английским языком (для взаимодействия с зарубежными испытательными лабораториями и производителями компонентов)".

Вакансия появилась 30 мая 2025 года в Москве.

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Ранее Kia уже публиковала объявление о поиске персонала для работы в России.