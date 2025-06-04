В РФ продают 50-летний ВАЗ-2101 в состоянии "капсулы"

Вазовская "классика" в состоянии "капсул времени" продолжает появляться в продаже на классифайдах. "Российской газете" удалось найти в Абакане, Республика Хакасия, 50-летний ВАЗ-2101 в отличном состоянии - в кузове с родной краской и заводскими стёклами. И стоит раритет совсем недорого.

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Владелец уверяет, что "копейка" 1975 года более 30 лет из своих 50-ти провела на хранении в гараже "на чурочках". В результате длительного простоя пришлось заменить все резиновые уплотнители, тормоза, сцепление и т. д. Резина - заводская. Также с момента покупки остались аптечка, огнетушитель, покрышки.

Пробег за полвека - 34 тысячи километров.

Авто прошёл техосмотр и зарегистрирован в ГИБДД, поэтому номера уже нового образца.

Цена действительно смешная - 230 000 рублей, и владелец допускает торг у капота.