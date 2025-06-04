Названы основные способы снизить расход топлива летом

Причины повышенного расхода топлива автомобиля в летний период могут быть различными. Среди них - использование загрязнённого моторного масла, проблемы с форсунками и агрессивный стиль вождения. Об этом в беседе с "Газетой.Ru" рассказал руководитель автосервиса Fit Service Андрей Субботин.

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По словам эксперта, только чистая техническая жидкость способна обеспечить качественную смазку, которая снижает трение деталей. В современных маслах содержатся специальные пакеты присадок, которые помогают защитить силовой агрегат. Чем больше в нем отложений, тем выше расход топлива.

Субботин настоятельно рекомендовал проводить замену технических жидкостей не реже семи тысяч километров, так как это является оптимальным сроком для российских условий.

Специалист отметил, что лишь малая часть владельцев промывает форсунки на машинах с инжекторными двигателями. Чем старше и менее ухожен автомобиль, тем выше вероятность засорения топливной магистрали и увеличения потребления топлива. По этой причине крайне необходимо своевременно проводить данную процедуру, напомнил эксперт.

Также для нормализации расхода горючего стоит вовремя озаботиться сменой воздушных и топливных фильтров.

Субботин напомнил, что чем более агрессивный стиль вождения использует потенциальный владелец машины, тем чаще придётся заезжать на заправку. Любителям резких манёвров и экстренного торможения вряд ли удастся сэкономить на бензине или дизельном топливе. Тем же, кто хочет добиться адекватных показателей потребления топлива на приборной панели, рекомендуется придерживаться допустимой скорости как в городе, так и за его пределами.

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