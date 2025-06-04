Volkswagen Lavida XR, поставляемый в РФ по параимпорту, набирает популярность

Седан Volkswagen Lavida XR, поставляемый в Россию по параллельному импорту, продолжает набирать популярность. Модель уже доступна для заказа в ряде регионов, включая Новосибирск, Иваново, Владивосток, Москву и Стерлитамак. Минимальная цена автомобиля — от 1 677 267 рублей, причём в эту сумму уже включены доставка, растаможка и оформление документов.

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Комплектации, как правило, не раскрываются, однако известно, что в базовой версии предусмотрены мультимедийная система с широким дисплеем, цифровая приборная панель, кондиционер, тканевый салон и мультифункциональное рулевое колесо.

В зависимости от региона, стоимость варьируется: во Владивостоке Lavida XR предлагается за 1 740 000 рублей, в Москве — за 1 925 000 рублей, а максимальная цена зафиксирована в Стерлитамаке — 2 849 000 рублей при наличии машины в салоне.

Все доступные седаны оснащены 1,5-литровым атмосферным мотором на 112 л.с., который работает в паре с шестиступенчатым автоматом. Такая конфигурация делает модель удобной для повседневного использования и поездок на дальние расстояния.

Укажем, что в России стартовали продажи нового кроссовера BYD Tang L. Напомним, что на вторичном авторынке сохраняется спрос на кроссоверы и внедорожники.