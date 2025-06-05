Эксперт рассказал о плюсах и минусах минивэнов Citroen Jumpy и Peugeot Expert

Большой минивэн по целому ряду причин зачастую оказывается предпочтительнее нового семиместного кроссовера, говорит эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

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Он предлагает изучить, какие же достойные машины этого сегмента остались сейчас на вторичном рынке.

Итак, предполагается найти добротный минивэн на 8-9 мест в возрасте не старше 12 лет, с пробегом до 200 тысяч км и ценой до 2,5 млн рублей.

Один (а точнее – два!) из неочевидных вариантов – родственные вэны Citroen Jumpy и Peugeot Expert. Эти незаслуженно обделенные вниманием машины имеют длину кузова 4813/4805 мм, клиренс 175 мм и 7-9 посадочных мест.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Второе поколение выпускали до 2016 года в рамках обширного семейства LCV. Есть версия Long (5135 мм) – она может быть девятиместной. Jumpy и Expert – близкие родственники, но не близнецы. Различия не только во внешности и интерьере: у Эксперта длиннее колесная база – 3122 мм против 3000 мм у Jumpy. Те же шасси и агрегаты в основе Fiat Scudo. Привод – передний. Цены привлекательные: большинство машин 9-10 лет вписывается в 1,5-2 млн рублей.

Выбор мотора сводится к дизелям 1.6 (92 л.с.) и 2.0 (пять версий мощности). Самые мощные (160, 163 л.с.) сочетаются с жизнестойким 6-ступенчатым автоматом Aisin TF-80SC. При остальных – механика. Младший мотор полностью алюминиевый, не славится ни ресурсом, ни надежностью – много недугов, начиная с масложора.

Двухлитровые DW10 объективно лучше: чугун, ресурс 400 тысяч км. И хорошо изучены. Различные болячки есть и у них. Сосредоточены во впускной системе: например, пластиковый привод заслонки коллектора и прокладки форсунок. Проявляются, как правило, на больших пробегах. Вообще, агрегат часто без запинок выхаживает 250 тысяч км... Нареканий к ходовой части немного. А вот кузов требует дополнительного антикора. Вердикт: самый доступный вариант.

Но есть и другие, не менее интересные! Больше вариантов больших добротных вэнов с пробегом – в новой статье «За рулем»!