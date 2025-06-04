«За рулем» рассказал, как отличается защита кузова Jetta VS5 и Skoda Karoq

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Jetta VS5 – это та же Skoda Karoq, просто китайской сборки? Этот довольно популярный вопрос в новом номере журнала «За рулем» подробно исследует эксперт Александр Виноградов. Ведь Джетта позиционируется как образчик, ни много ни мало, немецкого качества по цене «китайца». И вроде спорить глупо: автомобили действительно – родные братья... Или все же лишь сильно похожие машины? Что ж, пора выяснить реальную степень технического родства!

Для этого эксперт очно сравнивает кроссовер Jetta VS5 и выпущенный в России Karoq 2022 года. И вот что выяснилось, например, про защиту кузова каждого из автомобилей.

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– На первый взгляд, покрашены оба кроссовера хорошо. Толщиномер показывает, что у Шкоды слой лакокрасочного покрытия чуть толще, но и у Джетты на всех кузовных панелях стабильно больше 100 мкм. На внутренних поверхностях у VS5 слой краски тоньше, но ничего критичного. Главное отличие – в другом. Если у Карока абсолютно все внешние кузовные панели оцинкованы, то у Джетты крыша и задние крылья такого удовольствия лишены. С годами это проявится коррозией на сколах, особенно в районе верхней кромки лобового стекла и у задних арок. При покупке стоит затянуть эти места в защитную пленку.

Я ожидал, что днище VS5 не будет обработано, но ошибся. Голого металла нигде нет, всё прикрыто щитками. Мастика нанесена качественно и явно до установки всех дополнительных щитков. Никакой разницы со Шкодой я не увидел.

Защиты двигателя у Джетты нет. Силовую установку Карока надежно прикрывает щит из крепкого (как мы уже неоднократно убеждались) пластика. Лучше у Шкоды защищены и нижние кромки бамперов. Юбки и пороги – из некрашеного пластика, а на арках есть накладки. У Джетты все покрашено, и, чтобы повредить краску, даже необязательно съезжать с асфальта – достаточно коснуться слежавшегося снега.

И это – лишь малая часть различий этих машин. Полный расклад – в июньском номере журнала «За рулем»! Уже в продаже!