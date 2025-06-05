Названы три самых востребованных автомобиля на вторичном рынке РФ

В мае 2025 года объявление о продаже Hyundai Solaris 2021 года выпуска оказалось самым популярным в РФ на вторичном авторынке, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование «Авто.ру. Бизнес».

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«Пробег седана Hyundai Solaris на момент продажи составлял 65 тыс. км, владелец оценил автомобиль в 1,15 млн рублей. Объявление было активно всего три дня, за которые продавцу позвонили 86 потенциальных покупателей», - сообщает газета.

На втором месте оказался кроссовер Hyundai Tucson 2018 года с пробегом 78 тыс. километров за 1,8 млн рублей. Объявление висело 3 дня и за это время владельцу позвонили 35 раз. На третьем месте оказался Kia Soul с пробегом 120 тыс. километров за 1,15 мн рублей - объявление также провисело три дня. Продавцу автомобиля 2019 года выпуска позвонили 32 раза.

Среди отечественных автомобилей наиболее популярными оказались объявления о продаже моделей Lada Largus, Vesta и Granta.

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До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что в России сильно упали продажи автомобилей «Москвич».