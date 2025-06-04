Кроссовер Knewstar 002 для РФ может оказаться дешевле Geely Atlas

В России линейка Knewstar будет расширена моделью с индексом "002", за которым скрывается кроссовер на базе Geely Atlas второго поколения. Сайт "Китайские автомобили" провёл анализ на базе данных Минпромторга и вычислил, сколько может стоить новинка в рублях.

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По данным министерства, средняя стоимость Knewstar 002 при закупке в Китае составляет 1 375 351 рубль. Почти во столько же обойдутся пошлины и прочие сборы, плюс расходы на логистику. Таким образом, цена на Knewstar 002 может быть в диапазоне 3 - 3,2 млн рублей.

Для сравнения, донорский "Атлас" продаётся в России за 3,5 - 4 млн рублей. Уйдёт ли после начала продаж Knewstar 002 модель Geely Atlas, неизвестно. Также, предполагает источник, кроссоверы могут продаваться параллельно, сводя к минимуму "каннибализм" за счёт дизайна и уровня оснащения.

К продажам на российском рынке Knewstar 002 уже готов: ОТТС на модель было получено в феврале 2025 года.