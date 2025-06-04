Скидки до 710 000 рублей. В России началась распродажа автомобилей Lada

Российская Газета

АвтоВАЗ продлил действие специальных предложений на модели Lada. Так, Lada Aura можно купить со скидкой 550 тысяч рублей.

АвтоВАЗ продлил действие специальных предложений на модели Lada
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Lada Largus 2024 года предлагается с дисконтом до 520 тысяч рублей, прошлогодние Lada Granta и Vesta распродают со скидкой до 150 000 и 490 000 рублей соответственно.

Отдельные условия действуют на Lada Largus CNG: с учётом госсубсидий универсал можно купить на 590 000 рублей дешевле, фургон - на 710 000 рублей.

Стоит учитывать, что это не всегда прямая скидка на авто, а своеобразное вознаграждение за использование финансовых инструментов и программ: покупка авто в кредит, сдача старого авто в зачёт стоимости нового (трейд-ин), лизинг. На АвтоВАЗе советуют уточнять подробности у дилера по факту покупки.

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Тем не менее, гарантированно можно получить субсидию по обновлённой программе "Семейный автомобиль", по которой скидку 10% от стоимости нового авто могут получит семьи с двумя детьми, дисконт 20% предоставляется медработникам, педагогам, участникам СВО и членам их семей, а также клиентам с инвалидностью .

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