АвтоВАЗ продлил действие специальных предложений на модели Lada. Так, Lada Aura можно купить со скидкой 550 тысяч рублей.

© РИА Новости

Lada Largus 2024 года предлагается с дисконтом до 520 тысяч рублей, прошлогодние Lada Granta и Vesta распродают со скидкой до 150 000 и 490 000 рублей соответственно.

Отдельные условия действуют на Lada Largus CNG: с учётом госсубсидий универсал можно купить на 590 000 рублей дешевле, фургон - на 710 000 рублей.

Стоит учитывать, что это не всегда прямая скидка на авто, а своеобразное вознаграждение за использование финансовых инструментов и программ: покупка авто в кредит, сдача старого авто в зачёт стоимости нового (трейд-ин), лизинг. На АвтоВАЗе советуют уточнять подробности у дилера по факту покупки.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Тем не менее, гарантированно можно получить субсидию по обновлённой программе "Семейный автомобиль", по которой скидку 10% от стоимости нового авто могут получит семьи с двумя детьми, дисконт 20% предоставляется медработникам, педагогам, участникам СВО и членам их семей, а также клиентам с инвалидностью .