Эксперт предрек рост цен на топливо в ближайшие месяцы

Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов в эфире Радио «Комсомольская правда» не исключил роста цен на топливо.

Он подчеркнул, что пока рост цен на автомобильное топливо в годовом отношении превышает динамику роста инфляции — порядка 15%.

«Летом ожидаем роста цен в коридоре 1-1,5 рубля за литр, в зависимости от региона. Причин тому несколько. В течение мая-июня наблюдаем устойчивый рост цен, так как на первый план выходят не мировые нефтяные котировки, а фактор посевной, которая длится с апреля по июнь. В это время бензин и дизельное топливо дорожает всегда. Летом в сезон отпусков будем наблюдать рост спроса на отечественное топливо, так как с каждым годом растет объем внутреннего туризма, в том числе автомобильного и на дальние расстояния (в соседний регион и дальше). Кроме того, в ценообразование вмешался фактор повышенного риска атак на нефтеперерабатывающие заводы», — сказал он.

По его словам, наиболее резкий скачок ожидается в середине лета

«Из-за повышения тарифов ЖКХ вырастут издержки на обслуживание точек продаж бензина, особенно АЗС с предоставлением сервиса (кафе, комнаты отдыха, магазины). Разница с АЗС самообслуживания, где таких издержек нет, составит те же 1-1,5 рубля. Повышением цен нефтяные компании отчасти компенсируют и рост других издержек: повышенные акцизы с 2025 года, экспортные ограничения вкупе с относительно невысокой выручкой (вследствие крепкого рубля), а также налоги, которые в 2025 году увеличились для крупного бизнеса на 5 п.п.», — заключил Иванов.

Ранее сообщалось, что, по мнению эксперта Игоря Юшкова, США не только не могут ограничить Россию, но и не хотят мешать экспортировать нефть.

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