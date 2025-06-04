Автосервисы РФ получат доступ к технической документации производителей авто

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации планирует создать нормативную базу, которая обяжет как российских, так и зарубежных производителей автомобилей и их дистрибьюторов предоставлять независимым СТО техническую документацию по обслуживанию машин, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на проект документа.

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В техническом задании указано, что доступ к конфиденциальным данным автопроизводителей должен быть обусловлен наличием у предприятия, предоставляющего услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, соответствующей производственной и технической базы. Также необходимо, чтобы технические специалисты предприятия обладали соответствующей квалификацией.

В соответствии с предложением, разработанным по поручению Минпромторга, необходимо определить объём технической документации, которую следует раскрыть, а также способы и условия доступа к ней. Кроме того, должны быть предусмотрены меры ответственности производителей и дистрибьюторов за полноту, достоверность и актуальность предоставляемой информации.

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