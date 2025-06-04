Почему идет падение продаж новых авто

Накануне данные о продажах новых автомобилей в России в мае опубликовал Минпромторг РФ: - 27,5%, результат составил 98 248 автомобилей. Сегодня своими подсчётами поделилось крупное аналитическое агентство: - 28,3%, 91,2 тысячи проданных маши . В Ассоциации европейского бизнеса прокомментировали тренд на снижение объёмов реализации.

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"Преобладает общая усталость населения от текущих негативных трендов. Ожидание возвращения ушедших брендов, поддерживаемое СМИ, ведет к тому, что потенциальный покупатель продолжает "голосовать" в пользу банковских депозитов", - цитирует главу комитета автопроизводителей ассоциации Алексея Калицева агентство "Интерфакс".

Также, говорит Калицев, покупатель ждёт снижения ключевой ставки, от которой напрямую зависит возможность покупки автомобиля в кредит.

По вышеперечисленным причинам на рынке формируется отложенный спрос.

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Представитель АЕБ предположил, что в следующем квартале можно будет ожидать улучшения ситуации благодаря расширению программы "Семейный автомобиль" на семьи с двумя детьми. При этом в Ассоциации заявили, что считают необходимым срочный запуск дополнительных мер господдержки спроса.