Обзор Hyundai Santa Fe 2025: возвращение к внедорожным истокам

Тест-драйв бензиновой версии с турбомотором 2.5T и полным приводом

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Мы познакомились с новым поколением Hyundai Santa Fe — автомобилем, который по-настоящему перезапускает саму философию этой модели. Новый Santa Fe 2025 стал больше, просторнее, богаче по оснащению и… совершенно другим внешне. В своей 5 по счету генерации машина претерпела настолько кардинальные изменения, что с первого взгляда её едва можно узнать. А главное — она всерьёз заявляет о себе как об одном из самых универсальных и практичных кроссоверов на рынке.

На тест-драйв нам досталась бензиновая версия с 2,5-литровым турбомотором Smartstream G2.5T, 8-ступенчатым роботом DCT с мокрым двойным сцеплением и полным приводом. В Корее стоимость такой версии варьируется от 35,46 до 43,73 млн вон (примерно 2,4–3 млн рублей). В российских автосалонах, продающих «параллельно-импортированные» за новый Santa-Fe придется отдать в два раза больше — от 5.6 мле рублей.

Дизайн: «ландкрузеризация» Santa Fe

Облик нового Santa Fe стал настоящим предметом споров. От былой округлой динамики и фирменной пластики Hyundai не осталось и следа. Дизайнеры выбрали радикально прямолинейный стиль, с почти вертикальной кормой и вытянутым силуэтом, чем автомобиль стал неожиданно напоминать… Land Cruiser, Range Rover. Или даже классический Galloper — лицензионную копию Mitsubishi Pajero, которую когда-то производил сам Hyundai.

Подобный разрыв с прежним образом Santa Fe может расстроить поклонников модели, ведь до четвёртого поколения она сохраняла черты семейного кроссовера для города и путешествий. Теперь же автомобиль будто бы решил отказаться от прошлых ассоциаций и переориентироваться на более «внедорожную» аудиторию. Впрочем, не всё так однозначно — достаточно лишь одного взгляда на кроссовер сбоку, чтобы понять: он кажется очень длинным! И в этом заключается секрет практичности, о которой мы еще расскажем — создатели явно ориентировались на концепцию универсалов.

Длина 4830 мм

Ширина 1900 мм

Высота 1720 — 1795 мм

Колесная база 2815 мм

Снаряженная масса 1770 — 2295 кг

Особого внимания заслуживает задняя часть. Вертикальные стойки и низко расположенные фонари вызывают споры, но они оправданы с точки зрения практичности: увеличенный проём багажника позволяет проще загружать габаритные вещи. Из интересных решений — складные ручки на задних стойках, которые можно использовать как опоры при установке вещей на крышу. Правда, расположены они не совсем удобно.

Интерьер: практичность и ноу-хау

Внутри у Santa Fe 2025 ожидаемо — почти всё выполнено в духе современных Hyundai. Прямая горизонтальная архитектура торпедо визуально расширяет пространство и создает ощущение порядка. Салон светлый, спокойный и функциональный. Места — с запасом, особенно по ширине и высоте. Центральная консоль нового Santa Fe оформлена в духе строгости и геометрии: здесь доминируют горизонтальные и вертикальные линии, что визуально перекликается с подчеркнуто прямолинейным экстерьером автомобиля.

В зонах, к которым чаще всего прикасается водитель и пассажиры, вместо пластика используется искусственная кожа — этот штрих заметно усиливает ощущение премиальности. На торпедо доминирует изогнутый блок дисплеев, включающий два 12,3-дюймовых экрана: цифровую приборную панель и сенсорный экран мультимедийной системы. Мультимедиа-информационный блок не только придает салону футуристичный облик, но и поддерживает функцию беспроводного обновления ПО. Благодаря этому, ПО нового Santa Fe всегда остается актуальным.

Руль напоминает таковой у Grandeur, но неожиданно навевает ассоциации с Range Rover. Кнопки — физические, управление коробкой передач — электронное, с распространяющейся по всему модельному ряду Hyundai шайбой, заменившей рычаг на центральном тоннеле. Кому-то такой формат покажется спорным, и, быть может, в утилитарном SUV классический селектор был бы уместнее. Но зато, убрав селектор, инженерам удалось разместить сразу два лотка для беспроводной зарядки, что невероятно удобно в дальних путешествиях семьёй.

Вообще, в плане удобства внутри Santa Fe даёт фору многим: верхний и нижний бардачки, 12 подстаканников, вместительный бокс-подлокотник и даже место для сумочки под центральной консолью. Кстати, верхний бардачок не так прост, как кажется. Впервые в линейке внедорожников Hyundai этот отсек оснащён функцией дезинфекции с помощью ультрафиолетового излучения. Благодаря этой системе можно обеззараживать мелкие предметы — такие как смартфоны, ключи и т.п. без необходимости использовать отдельные портативные стерилизаторы.

Но это еще не все нововведения. В Hyundai Santa Fe 2025 впервые появилась двухсторонняя многофункциональная центральная консоль, которая открывается как со стороны водителя, так и со стороны второго ряда сидений. Это решение заметно повышает удобство в повседневной эксплуатации. Такая компоновка позволяет задним пассажирам без просьб к водителю самостоятельно доставать вещи, хранящиеся в глубине консоли, не отвлекая его от дороги. А глубина бокса весьма внушительная — места хватит для мелочей всех пассажиров.

Сиденья: комфорт на всех трёх рядах

Передние кресла удобны и плотны, с хорошей поддержкой и умеренной мягкостью. Есть электрорегулировки, вентиляция и подогрев. А вот второй ряд — почти бизнес-класс: в нашем 6-местном исполнении (2+2+2) это два раздельных кресла с подогревом, USB-C портами, шторками на окнах и возможностью глубокой регулировки спинки и продольного положения.

Третий ряд у кроссовера полноценный. Да, не царский, но взрослые там усядутся вполне комфортно, благодаря вертикальному профилю кузова, низкой подушке и разумному наклону спинки. Есть отдельные воздуховоды, USB-порт, подстаканники. Всё по-взрослому. В целом, в новом поколении Santa Fe качество исполнения сидений вышло на совершенно иной уровень по сравнению с предыдущими моделями — ощущается реальный рост премиальности и общей ценности автомобиля.

Особенно стоит отметить сиденье Ergo Motion для водителя — ранее такие решения предлагались на более крупных моделях с большим рабочим объёмом двигателя, где комфорт премиального уровня был обязательным элементом. Секрет в том, что внутри сиденья расположено несколько воздушных камер, которые обеспечивают различные режимы «растяжки» спины. Такая функция особенно полезна в дальних поездках или в условиях городских пробок, заметно снижая утомляемость водителя и поддерживая его бодрость за рулём.

Кроме того, как водительское, так и пассажирское передние сиденья оснащены функцией Relaxation Comfort — системой для комфортного отдыха на остановках. Эти сиденья включают в себя регулируемые электроприводом подножки, позволяя удобно расположиться и полноценно расслабиться. При включении этой функции система также предупреждает, если на втором ряду находятся пассажиры или предметы, что подчёркивает внимание к деталям и заботу производителя о безопасности каждого пассажира.

Багажник: кубометр на все случаи жизни

Багажник 726 литров — вот цифра, которую можно смело называть конкурентным преимуществом Hyundai Santa Fe 2025. Особенно впечатляет его ширина и глубина при сложенном третьем ряде. Сам процесс трансформации сидений прост и почти автоматизирован. В нашей версии даже с электроскладыванием второго ряда. Важный плюс — гигантский проём пятой двери, который полностью раскрывает заднюю часть кузова.

Выдающиеся параметры багажного отсека — это заслуга упомянутого нами выше форм-фактора универсала. У нового Santa Fe прямая крыша, простирающаяся без всяких скосов почти до крайнего заднего габарита машины, и отвесный профиль кормы.

Ходовые качества: как едет?

Версия Hyundai Santa Fe G2.5T сочетает 281 л.с. и 422 Нм крутящего момента, что сопоставимо с атмосферным V6 объёмом 3.8 литра. Но при этом — легче, экономичнее и динамичнее. Разгон бодрый, роботизированная 8-ступенчатая коробка с двумя мокрыми сцеплениями почти незаметно переключает передачи, а характер набора скорости плотный и уверенный.

Особо радует тишина: даже при наличии турбины мотор звучит сдержанно, вибраций минимум. Шумоизоляция на уровне премиум-класса, особенно в сочетании с упругим шасси и грамотно настроенной подвеской. Конечно, отказ от дизельных моторов в пользу исключительно бензиновой линейки сыграл свою роль — бензиновый двигатель априори тише. Но ключевую заслугу здесь стоит отдать инженерным решениям, направленным на подавление шумов, вибраций и общего акустического дискомфорта.

Особенно впечатляет изоляция от дорожных шумов и вибраций, передающихся через днище — она достигла уровня, сравнимого с куда более дорогими автомобилями. Причём это удалось реализовать несмотря на угловатую форму кузова, менее выгодную с точки зрения аэродинамики по сравнению с обтекаемыми силуэтами. Тем не менее, коэффициент лобового сопротивления составил всего 0,29 Cd — отличный показатель.

Кроме того, в базовой комплектации уже установлены шумоизолирующее лобовое стекло и двухслойные боковые стёкла для передних дверей. А начиная с промежуточной комплектации, такой же акустический стеклопакет устанавливается и на втором ряду. Всё это в совокупности позволяет эффективно бороться с внешними шумами, включая надоедливый свист ветра на высоких скоростях.

Santa Fe демонстрирует впечатляющую стабильность на высокой скорости. Разница между ощущаемой скоростью и цифрами на спидометре довольно заметна — машина едет быстрее, чем кажется. С ростом скорости создаётся ощущение, что кузов буквально «прижимается» к дороге, обеспечивая уверенную и устойчивую посадку. В поворотах — также без нареканий: крены умеренные, стабилизация эффективна. Управляемость не выдающаяся, но и не ватная — ровно настолько, насколько нужно кроссоверу такого класса.

Расход топлива Santa Fe 2.5 на уровне: в смешанном цикле 9,7 л/ 100 км, на практике — почти так и выходит.

Итоги: новый Santa Fe — всё ещё Santa Fe?

Да, но уже совсем другой. Внешне — это больше «младший Palisade» с элементами премиального внедорожника. Внутри — максимально рациональный и семейный. Он стал ближе к изначальной сути SUV: быть вместительным, универсальным и удобным для путешествий и активного образа жизни. Возможно, стиль нового Santa Fe покажется непривычным, но за угловатым дизайном скрывается продуманный, добротно сделанный и по-настоящему удобный автомобиль.