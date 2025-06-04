Глава АвтоВАЗа призвал бизнес активнее пересаживаться на Lada

В ближайшее время Волжскому автозаводу не придётся корректировать собственный производственный план из-за принятого ранее закона. При этом, как подчеркнул президент предприятия Максим Соколов, площадка готова выпускать достаточное количество автомобилей для покрытия потребностей сервиса пассажирских перевозок.

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«В данный момент сильного влияния мы не ожидаем. Во-первых, мы производим, можем производить достаточное количество автомобилей, и здесь всё будет зависеть от заказа автопарков», — заявил Соколов.

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Он также отметил, что сам закон вступает в силу в 2026 году, а некоторые модели могут оставаться с низким уровнем локализации вплоть до 2033 года.