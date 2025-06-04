Глава АвтоВАЗа призвал бизнес активнее пересаживаться на Lada
В ближайшее время Волжскому автозаводу не придётся корректировать собственный производственный план из-за принятого ранее закона. При этом, как подчеркнул президент предприятия Максим Соколов, площадка готова выпускать достаточное количество автомобилей для покрытия потребностей сервиса пассажирских перевозок.
«В данный момент сильного влияния мы не ожидаем. Во-первых, мы производим, можем производить достаточное количество автомобилей, и здесь всё будет зависеть от заказа автопарков», — заявил Соколов.
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Он также отметил, что сам закон вступает в силу в 2026 году, а некоторые модели могут оставаться с низким уровнем локализации вплоть до 2033 года.
«Это сигнал и региональным властям, и региональному бизнесу, что пора наконец-то переходить на отечественную продукцию, и не только в сфере такси, но и вообще во всех остальных секторах промышленности», — добавил топ-менеджер.