В КамАЗе назвали ожидаемые продажи крупнотоннажных грузовиков в 2025 году

"Камаз" прогнозирует емкость рынка крупнотоннажных грузовиков в РФ в текущем году в зависимости от различных факторов от 40 тыс. до 60 тыс. автомобилей, сообщил заместитель гендиректора ПАО "Камаз" по продажам и сервису Антон Сарайкин в интервью изданию "Ридус".

"Конечно, прогнозы - дело неблагодарное, но сценарные модели мы для себя всегда строим. В зависимости от того, как поведут себя различные факторы, мы прогнозируем емкость рынка от 40 до 60 тысяч автомобилей", - сказал он.

Сарайкин пояснил, что даже снижение рынка вдвое по сравнению с аномально высоким 2023 годом - до 60 тыс. единиц - соответствует докризисным уровням.