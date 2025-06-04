Эксперт проанализировал ситуацию на российском авторынке

Россияне не покупают автомобили, ожидая возвращения ушедших брендов
По данным регистрации новой техники, которые приводит Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам последнего месяца весны россияне приобрели 93 791 экземпляр новых легковых и легких коммерческих автомобилей. И это сразу на 29% меньше, чем годом ранее.
Председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев отмечает, что все негативные факторы, оказывающие влияние на рынок, остаются прежними. Это:
- общая усталость населения от текущих негативных трендов;
- ожидание возвращения ушедших брендов, поддерживаемое СМИ;
- надежда на скорое снижение ключевой ставки ЦБ.
В итоге, на фоне снижения рынка продолжает расти отложенный спрос. И закон, устанавливающий уровень локализации такси, в краткосрочной перспективе не сможет существенно изменить ситуацию.
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Вообще, спрос на новые автомобили на российском рынке продолжает падать, несмотря на различные скидки и спецпредложения, которые предлагают дилеры и производители.