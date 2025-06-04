Клуб владельцев Li Auto перечислил основные поломки кроссоверов

Клуб владельцев Li Auto в России раскрыл типичные проблемы китайских кроссоверов

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По запросу Autonews.ru российское сообщество владельцев Li Auto поделилось данными о наиболее распространённых неисправностях и конструктивных недостатках премиальных китайских кроссоверов.

В целом владельцы отмечают, что Li Auto — надежные автомобили для повседневного использования. Однако определённые слабые места у машин всё же имеются.

Самая надёжная модель — Li Auto L9

Флагманский Li Auto L9 считается наиболее выносливым: по словам участников клуба, никаких критичных конструктивных просчётов не выявлено. Электроника, силовая установка, пневмоподвеска и мультимедиа работают стабильно — даже у машин с пробегом под 200 тыс. км.

Тем не менее, у модели есть ряд уязвимых зон:

Лидар — расположен в месте, подверженном повреждениям от льда и мелких ударов зимой.

Панорамная крыша — может трескаться в месте соединения с лобовым стеклом при попадании мелких камней.

Выдвижные пороги — подвержены коррозии из-за агрессивных дорожных реагентов.

Дверные ручки — со временем могут поскрипывать.

Телематика и SIM-карты — ранее требовали пайки, что приводило к поломкам. Сейчас сервисы научились безопасно устанавливать сим-карты.

Кондиционер — трубка, идущая к задней части салона, может быстро выйти из строя из-за слабого крепления.

Проблемы других моделей

Li Auto L7

Отказ подрулевого блока (гитары) — система теряла отзывчивость, кнопки не светились, машина не могла ехать. Проблема оказалась в проводке у водительского порога, характерна для отдельных партий.

Массовый отказ пневмоподвески — проявлялся при температуре ниже нуля. Виновниками стали компрессоры AMK, склонные к сбоям из-за влаги.

LiDAR — общая проблема моделей

Выступающий лидар на крыше легко повреждается внешними факторами: влагой, реагентами, камнями. Стоимость замены может достигать 200 тыс. рублей. Рекомендуется сразу защищать его специальной плёнкой.

Li Auto L6

Скрипы в подвеске — после зимы владельцы массово жалуются на посторонние звуки в задней части подвески при проезде неровностей.

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