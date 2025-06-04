Tesla отозвала 172 автомобиля из-за проблем в системе омывания

Американский производитель электромобилей Tesla отзывает 172 машины Model Y из-за проблем с системой омывания лобового стекла. Об этом сообщили в пресс-службе Национального управления безопасности движения на трассах США (NHTSA).

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«Компания Tesla Inc. отзывает некоторые автомобили 2026 Model Y. Соединитель шланга может заблокировать форсунки омывателя, препятствуя попаданию моющей жидкости на лобовое стекло», — говорится в сообщении.

До этого Tesla отозвала более 46 тысяч электропикапов Cybertruck из-за отклеивания внешней панели.

В феврале в США владелец пикапа Cybertruck пожаловался в сервисный центр бренда на сильный шум в салоне, однако ему предложили решить вопрос необычным способом. Представители компании заявили, что аэродинамические шумы являются стандартной проблемой модели. Единственное решение — заклеить зазоры, однако это решение сделает непригодным к эксплуатации передний багажник.

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