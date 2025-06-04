В Новосибирской области подержанные авто подешевели на 6%

Аналитики портала Дром зафиксировали снижение цен на вторичном автомобильном рынке Новосибирской области. С января по май 2025 года средняя стоимость машин с пробегом упала на 6%, составив 961 тысячу рублей. При этом общий объем продаж сократился на 13%. Данные исследования предоставлены BFM-Новосибирск.

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Наибольшее падение цен отмечено среди китайских автомобилей — на 20% (до 2,1 млн рублей), несмотря на рост их популярности на 9%.

Сергей Лагурёв, аналитик портала Дром, отмечает: "Рынок переполнен предложениями — количество объявлений выросло на 14%, а по китайским маркам на 31%. Это давит на цены даже популярных моделей".

Среди других марок: - Корейские авто подешевели на 9% (1,2 млн руб.) - Европейские и американские — на 15% (1,1 млн руб.) - Немецкие — на 4% (1,9 млн руб.) - Японские — на 5% (916 тыс. руб.)

Единственным исключением стали российские автомобили, которые за год подорожали на 10%, достигнув средней цены в 309 тысяч рублей. Однако спрос на них упал на 12%.

Эксперты связывают общее снижение цен с переизбытком предложения на фоне сокращающегося спроса. Особенно заметна эта тенденция в сегменте относительно свежих автомобилей 3-4 лет выпуска.

Ранее BFM-Новосибирск публиковал материал о самых дешевых автомобилей на ходу.