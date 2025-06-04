Эксперт рассказала, какие новые штрафы грозят водителям в июне

Эксперт Франк рассказала, какие новые штрафы грозят водителям в июне
Предупреждён, значит вооружён - пословица, не теряющая актуальности и в наше время. С июня начал действовать ряд новых ограничений и правил, о которых "ЗР" напомнил читателям, побеседовав с генеральным директором компании Frank Auto Ириной Франк.
Тариф проезда по отдельным участкам Московского скоростного диаметра (МСД) в часы пик увеличился с 5 до 7 рублей за один километр.
Подорожала эвакуация и содержание автомобилей на спецстоянках. Эвакуация мотоциклов и легковых автомобилей с двигателями мощностью до 80 л.с. стала дороже на 400 рублей и составляет 7600 рублей. Для машин мощностью от 80 до 250 л.с. тариф подскочил на 500 рублей - до 11 400 рублей. Для авто с моторами свыше 250 сил изменений не произошло.
Также подорожало хранение ТС на спецстоянках: минималка за сутки составляет 1210 рублей (+60 рублей). Максимальный тариф за сутки вырос до 2893 рублей. Первые сутки хранения по-прежнему не учитываются.
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С 1 июня 2025 года ГИБДД получило право штрафовать водителей автомобилей, передвигающихся на несезонной резине. Ездить на шипах запрещено в период с 1 июня по 1 сентября. Штраф - 500 рублей.
Для "липучек" санкций не предусмотрено.
"Однако важно помнить, что "липучки" хоть и не запрещены, но все равно не являются оптимальным выбором летом. Лучше своевременно менять резину и соблюдать правила, что сэкономит деньги, время и нервы", - напомнила эксперт Франк.