Эксперт рассказала, какие новые штрафы грозят водителям в июне

Предупреждён, значит вооружён - пословица, не теряющая актуальности и в наше время. С июня начал действовать ряд новых ограничений и правил, о которых "ЗР" напомнил читателям, побеседовав с генеральным директором компании Frank Auto Ириной Франк.

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Тариф проезда по отдельным участкам Московского скоростного диаметра (МСД) в часы пик увеличился с 5 до 7 рублей за один километр.

Подорожала эвакуация и содержание автомобилей на спецстоянках. Эвакуация мотоциклов и легковых автомобилей с двигателями мощностью до 80 л.с. стала дороже на 400 рублей и составляет 7600 рублей. Для машин мощностью от 80 до 250 л.с. тариф подскочил на 500 рублей - до 11 400 рублей. Для авто с моторами свыше 250 сил изменений не произошло.

Также подорожало хранение ТС на спецстоянках: минималка за сутки составляет 1210 рублей (+60 рублей). Максимальный тариф за сутки вырос до 2893 рублей. Первые сутки хранения по-прежнему не учитываются.

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С 1 июня 2025 года ГИБДД получило право штрафовать водителей автомобилей, передвигающихся на несезонной резине. Ездить на шипах запрещено в период с 1 июня по 1 сентября. Штраф - 500 рублей.

Для "липучек" санкций не предусмотрено.