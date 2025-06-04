Как выбрать миниэвен Renault Espace с пробегом

Наш эксперт Сергей Зиновьев задался целью найти на вторичном рынке минивэн не старше 12 лет, с пробегом до 200 тыс. км. Среди ряда предложений он обратил внимание на семиместный Renault Espace – довольно вместительный автомобиль длиной 4857 мм. Дорожный просвет тоже неплохой – 160 мм.

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Renault Espace привезли в Россию из Европы. Этот минивэн построен на общей платформе с кроссовером Koleos, хотя полного привода тут нет. Зато у него очень вместительный багажник объемом 680 литров. Как и остальные модели Renault, он отличается простотой и доступной ценой. Основной акцент сделан на комфорт и хорошее оснащение. Цены на 8–10-летние машины с пробегом около 150 тыс.км начинаются от 1,7 млн рублей.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Бензиновые моторы до нас не доходят: только дизель R9M 1.6 (130 л. с.) в сочетании с механикой или он же «битурбо» (160 л. с.) с роботом. К сожалению, агрегат не идеален, что острее ощущается как раз по версии с двумя турбинами. Основные проблемы исходят от засоров системы EGR и проблем с теплообменником – и то, и другое часто проявлялось до 100 тысяч км. А за «битурбо», особенно ранними, подмечены еще трещины в блоках цилиндров.

У робота DW6 с двумя мокрыми сцеплениями (клон Getrag 6DCT451) репутация хорошая. Не любит активной езды (первыми сдадутся шлицы привода четных передач), не очень живуч двухмассовый маховик, но общий ресурс при этом превосходит заявленные 250 тысяч км.

Среди минусов автор также видит дорогие адаптивные амортизаторы, которыми оснащена часть машин. Менять их обойдется в копеечку. Поэтому советует брать такие автомобили в самых простых версиях.

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