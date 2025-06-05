На «Москвиче» будут выпускать гибриды

О бензоэлектрических моделях в «Москвиче» заговорили после небольшого перерыва, хотя сроки называют прежние — 2027−2028 год. К этому моменту на конвейер завода должным встать гибриды типа PHEV, которые смогут проезжать с полным баком и заряженной батареей до 2000 километров.

В «Москвиче» снова заговорили о запуске в 2027—2028 годах производства гибридов, пишут «Известия». По словам директора по инженерии продукта МАЗ «Москвич» Вадима Пономарева, они дополнят линейку предприятия, в которую уже входят модели с ДВС и электромобили.

Цифра дня: сколько «Москвичей» купили россияне к лету

«В горизонте двух-трех лет мы планируем расширить модельную линейку за счет гибридных моделей в различных классах автомобилей, в том числе сегменте SUV и седанов», — сказал Пономарев «Известиям» в рамках Стратегической сессии по развитию и безопасности электротранспорта в Москве 5 июня.

На «Москвиче» сфотографировали новую модель

Речь идет о гибридах типа PHEV c дальностью хода до 2000 километров. Они получат LFP-батарею номинальной емкостью 19,7 киловатт-часа, которая будет работать под напряжением 350−400 вольт. Масса аккумулятора не превысит 170 килограммов.

В России второй раз за три месяца подорожали автомобили «Москвич»

Ранее стало известно, что дебют «Москвич 8» переносится на июль. Кроссовер станет четвертой моделью в линейке возрожденного бренда и присоединился к топливному вседорожнику «Москвич 3», лифтбеку «Москвич 6» и электрокару «Москвич 3е».

Новые русские: премьеры нашего автопрома