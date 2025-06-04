Эксперт объяснил резкий всплеск аварийности с мотоциклами

Эксперт Иванов объяснил, почему аварий с мотоциклами стало больше. В Национальном автомобильном союзе (НАС) сообщили о резком росте количества аварий с мотоциклами. При этом уточняется, что в столице одним из факторов стало сужение полос на дороге. Однако, по мнению руководителя объединения «МотоРоссия» Андрея Иванова, которое он озвучил в беседе с Quto.ru, верным этот вывод можно признать только отчасти.

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В первую очередь, эксперт пояснил, что данные, собранные Госавтоинспекцией, нельзя считать полностью корректными.

«Дело в том, что рост аварийности в сводках ГИБДД происходит не только из-за роста количества мотоциклов в крупных городах. Сюда попадают и различные мото-вело-курьеры с электрическими двигателями, и владельцы скутеров, и, конечно же, растущая лавинообразно армия владельцев питбайков», — сообщил Иванов.

Он также напомнил, что питбайки — это небольшие кроссовые мотоциклы, на которых запрещено выезжать на дороги общего пользования. При этом именно такая техника, как правило, попадает «в сводки со страшными ДТП не только в Москве, но и в дальних регионах». Не в последнюю очередь потому, что подобные байки популярны у подростков.