Названы главные автомобили-неудачники

Лучше бы их пристрелили: автомобили-неудачники (Часть 1)
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Например, великие гонщики с колоссальным опытом порой вылетают с трасс, а легендарные хоккейные вратари совершают оплошности в важных играх. Список можно продолжать и продолжать. Главное же — цена ошибки. Для автобрендов она исчисляется огромными суммами и вдобавок репутационными потерями. Иногда корень проблемы кроется в конструктивных просчётах — после обнаружения недостатка приходится устраивать отзывные кампании. Другая неприятная ситуация — запуск моделей, которые не находят должного отклика у потребителей по целому ряду причин. О них и поговорим.
Volkswagen Phaeton
Знаете, что может испортить карьеру премиального автомобиля? Нет, не конструктивные недостатки, эргономические просчёты или серьёзные неисправности. «Неправильный» шильдик! Если роскошный флагманский седан стоит в одном автосалоне с дешевыми малолитражками, то у покупателей этот факт может вызвать искреннее недоумение. Ну а ежели крейсер продаётся под народной массовой маркой, пиши пропало. Именно так произошло с Volkswagen Phaeton, создание которого инициировал председатель совета директоров концерна Фердинанд Пиех.
Затея довольно странная — выставить «Фольксваген» против Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 серии. Впрочем, надо отдать должное создателям машины, к делу они подошли со всей ответственностью. При проектировании задрали довольно высокую планку, уместив цели в техзадание из десяти пунктов. Например, автомобиль должен был весь день мчаться со скоростью 300 км/ч на 50-градусной жаре и при этом поддерживать в салоне прохладу (22°C). Оснащение, шестилитровый двигатель W12 и полный привод у топовой версии, ездовые свойства и уровень комфорта — всё было на высоте. Кроме продаж. Седан провалился на рынке, а фактически главным его потребителем стал всеядный китайский рынок.
Pontiac GTO
В шестидесятые годы имя GTO принадлежало культовым маслкарам давно исчезнувшего бренда Pontiac, который ходил в империю General Motors. К началу следующего десятилетия «атлет», как и другие мощные американские автомобили начал дряхлеть. Последнее поколение, представленное в 1974 году, было всего лишь опцией для компакта Ventura и бледной тенью грандиозных предков. Тридцать лет спустя GM решила смахнуть пыль со славного названия, но сделала это в довольно странной манере — вывела на рынок США леворульный вариант австралийского купе Holden Monaro, переименовав его в Pontiac GTO.
При беглом рассмотрении всё отлично: две двери, задний привод, моторы V8 объёмом 5,7 и 6,0 литра (до 406 л.с., разгон до 100 км/ч в пределах пяти секунд), магический шильдик с историческим бэкграундом. Но стайлинг оказался невыразительным и плохо соответствовал имиджу и харизме старых «джи-ти-о», а платформа — древней архитектурой, применявшейся ещё на Opel Omega второго поколения. Как метко выразился журнал Car and Driver, «GM планировала выпуск модели только в течение трех лет, но не рассчитывала на то, что безразличие покупателей сделает эти три года такими долгими».
Lincoln Navigator Blackwood
Америка — это страна пикапов, поэтому попадание роскошного грузовика фордовского премиум-бренда Lincoln в обзор неудачников может показаться сюрреализмом. Особенно принимая во внимание факт, что он построен на базе Ford F-150, одного из самых популярных автомобилей в Соединённых Штатах. Стилистическое родство с большим внедорожником Lincoln Navigator, 304-сильный мотор V8 объёмом 5,4 литра и богато декорированный салон тоже по идее должно было накинуть баллы, но увы.
Blackwood выпускался лишь с августа 2001 по декабрь 2002 года. Всего было построено 3383 штук, что делает «трак» одним из редчайших Lincoln за всю историю. Причины провала заключаются в непрактичности и дороговизне. Пикап — это прежде всего функциональность, а «Блэквуд» мог предложить потребителям лишь задний привод, куцый грузовой отсек с распашными створками борта и крышкой. Журналисты прошлись по пикапу катком. Например, Car and Driver назвал его одним из худших провалов за последние 25 лет, заявив: «Обратите внимание на грузовой отсек: он выстлан ковром и нержавеющей сталью. Это нержавейка, а значит, её нельзя испачкать. В нём нельзя перевозить ничего тяжелого или грязного, не испортив его, но багажник получается неплохой, понимаете?». Сайт Jalopnik включил Blackwood в свой список «Десять автомобилей, которые никогда не должны были покидать завод».
Jaguar X-Type
Иногда автопроизводителями становятся заложниками своей же собственной легенды. На практике это означает создание каноничного образа, отступление от которого считается ересью и немыслимым деянием. Отличный тому пример тому — Jaguar X-Type. Компания решила выпустить модель начального уровня и в качестве основы использовала переднеприводную платформу Ford Mondeo. Напомним, что каноничный «Ягуар» — это классическая компоновка, мощные моторы, солидные размеры и особый британский шарм. А здесь форм-фактор BMW 3 серии и в лучшем случае 2,5-литровый бензиновый V6. По ягуаровским меркам X-Type действительно был бестселлером, но всё же проиграл по продажам своим прямым немецким конкурентам.
Была и другая проблема, о которой писал Car and Driver: «Много лет назад автор этой статьи работал в дилерском центре Jaguar продавцом запчастей. Большую часть времени я потратил на изучение миллиона и одного способа, как X-Type может развалиться. Двигатели заклинивало, салоны разваливались, трансмиссии взрывались, а приводные валы — о, бесчисленные, бесчисленные приводные валы — так регулярно съедали свои карданные шарниры, что по ним можно было сверять часы. Надёжность Jaguar наконец-то приближалась к вызывающей доверие, но полноприводный X-type был единственным смехотворным упрямцем».
Cadillac XLR
Ну ладно всякие «недоягуары», бестолковые пикапы и флагманский седан массового бренда… А как же роскошный кабрик от Cadillac? Только посмотрите — ведь хорош! XLR выпускался с 2003 по 2009, когда в гранях нового фирменного дизайна отражались блики светлого будущего. Техническая часть тоже не подвела. Жёсткий складной верх — очень практичное решение. Шасси заимствовано у Chevrolet Corvette, но между машинами нет знака равенства. Например, у Cadillac свой 4,6-литровый Northstar V8 (324 л.с.) с четырьмя распредвалами. Напомним, что у «Корвета» нижневальная «восьмёрка» объёмом 6,0 литров с двумя клапанами на цилиндр. Для любителей очень быстрых родстеров построили версию XLR-V с компрессорным 4,4-литровым мотором мощностью 449 л.с.
На первый взгляд, у американцев получился достойный соперник Mercedes-Benz SL. В журнале Car and Driver тоже так думали, пока не провели тест прямых конкурентов, подтянув в дуэль BMW 6 серии и Jaguar XK. Результат сравнения обескуражил — XLR занял последнее место. Похоже, покупатели тоже подозревали неладное. Родстер продавался хуже запланированных объёмов. Пик интереса к нему пришёлся на 2005 год, когда удалось продать 3730 штук против 5000-7000 запланированных. В дальнейшем сбыт резко снизился, и марка покинула сегмент.
GM EV1
В настоящее время не все потребители готовы к электрическим автомобилям, несмотря на их популярность и развитие технологий. А теперь представьте, каково было в середине девяностых, когда General Motors выкатила каплевидную двухдверную машину, услужливо предлагающую запас хода в 120 километров и 138-сильный мотор. Зато во второй итерации автономность стала вдвое больше благодаря переходу со свинцово-кислотной тяговой аккумуляторной батареи на никель-металл-гидридную. А ещё оцените отличную обтекаемость — коэффициент аэродинамического сопротивления Cx равен 0,195.
Машина была выпущена тиражом в 1117 штук и продавалась в лизинг на территории штатов Калифорния и Аризона. В 2003 году программу закрыли. Электрокары были возвращены производителю и уничтожены. Интересно, что политика General Motors по данному вопросу разозлила некоторых клиентов, которые хотели выкупить арендованные EV1.