Названы главные автомобили-неудачники

Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Например, великие гонщики с колоссальным опытом порой вылетают с трасс, а легендарные хоккейные вратари совершают оплошности в важных играх. Список можно продолжать и продолжать. Главное же — цена ошибки. Для автобрендов она исчисляется огромными суммами и вдобавок репутационными потерями. Иногда корень проблемы кроется в конструктивных просчётах — после обнаружения недостатка приходится устраивать отзывные кампании. Другая неприятная ситуация — запуск моделей, которые не находят должного отклика у потребителей по целому ряду причин. О них и поговорим.

© Quto.ru

Volkswagen Phaeton

Знаете, что может испортить карьеру премиального автомобиля? Нет, не конструктивные недостатки, эргономические просчёты или серьёзные неисправности. «Неправильный» шильдик! Если роскошный флагманский седан стоит в одном автосалоне с дешевыми малолитражками, то у покупателей этот факт может вызвать искреннее недоумение. Ну а ежели крейсер продаётся под народной массовой маркой, пиши пропало. Именно так произошло с Volkswagen Phaeton, создание которого инициировал председатель совета директоров концерна Фердинанд Пиех.

© Volkswagen

© Volkswagen

© Volkswagen

Затея довольно странная — выставить «Фольксваген» против Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 серии. Впрочем, надо отдать должное создателям машины, к делу они подошли со всей ответственностью. При проектировании задрали довольно высокую планку, уместив цели в техзадание из десяти пунктов. Например, автомобиль должен был весь день мчаться со скоростью 300 км/ч на 50-градусной жаре и при этом поддерживать в салоне прохладу (22°C). Оснащение, шестилитровый двигатель W12 и полный привод у топовой версии, ездовые свойства и уровень комфорта — всё было на высоте. Кроме продаж. Седан провалился на рынке, а фактически главным его потребителем стал всеядный китайский рынок.

Pontiac GTO

В шестидесятые годы имя GTO принадлежало культовым маслкарам давно исчезнувшего бренда Pontiac, который ходил в империю General Motors. К началу следующего десятилетия «атлет», как и другие мощные американские автомобили начал дряхлеть. Последнее поколение, представленное в 1974 году, было всего лишь опцией для компакта Ventura и бледной тенью грандиозных предков. Тридцать лет спустя GM решила смахнуть пыль со славного названия, но сделала это в довольно странной манере — вывела на рынок США леворульный вариант австралийского купе Holden Monaro, переименовав его в Pontiac GTO.

© Pontiac

© Pontiac

© Pontiac

При беглом рассмотрении всё отлично: две двери, задний привод, моторы V8 объёмом 5,7 и 6,0 литра (до 406 л.с., разгон до 100 км/ч в пределах пяти секунд), магический шильдик с историческим бэкграундом. Но стайлинг оказался невыразительным и плохо соответствовал имиджу и харизме старых «джи-ти-о», а платформа — древней архитектурой, применявшейся ещё на Opel Omega второго поколения. Как метко выразился журнал Car and Driver, «GM планировала выпуск модели только в течение трех лет, но не рассчитывала на то, что безразличие покупателей сделает эти три года такими долгими».

Lincoln Navigator Blackwood

Америка — это страна пикапов, поэтому попадание роскошного грузовика фордовского премиум-бренда Lincoln в обзор неудачников может показаться сюрреализмом. Особенно принимая во внимание факт, что он построен на базе Ford F-150, одного из самых популярных автомобилей в Соединённых Штатах. Стилистическое родство с большим внедорожником Lincoln Navigator, 304-сильный мотор V8 объёмом 5,4 литра и богато декорированный салон тоже по идее должно было накинуть баллы, но увы.

© Lincoln

© Lincoln

© Lincoln

Blackwood выпускался лишь с августа 2001 по декабрь 2002 года. Всего было построено 3383 штук, что делает «трак» одним из редчайших Lincoln за всю историю. Причины провала заключаются в непрактичности и дороговизне. Пикап — это прежде всего функциональность, а «Блэквуд» мог предложить потребителям лишь задний привод, куцый грузовой отсек с распашными створками борта и крышкой. Журналисты прошлись по пикапу катком. Например, Car and Driver назвал его одним из худших провалов за последние 25 лет, заявив: «Обратите внимание на грузовой отсек: он выстлан ковром и нержавеющей сталью. Это нержавейка, а значит, её нельзя испачкать. В нём нельзя перевозить ничего тяжелого или грязного, не испортив его, но багажник получается неплохой, понимаете?». Сайт Jalopnik включил Blackwood в свой список «Десять автомобилей, которые никогда не должны были покидать завод».

Иногда автопроизводителями становятся заложниками своей же собственной легенды. На практике это означает создание каноничного образа, отступление от которого считается ересью и немыслимым деянием. Отличный тому пример тому — Jaguar X-Type. Компания решила выпустить модель начального уровня и в качестве основы использовала переднеприводную платформу Ford Mondeo. Напомним, что каноничный «Ягуар» — это классическая компоновка, мощные моторы, солидные размеры и особый британский шарм. А здесь форм-фактор BMW 3 серии и в лучшем случае 2,5-литровый бензиновый V6. По ягуаровским меркам X-Type действительно был бестселлером, но всё же проиграл по продажам своим прямым немецким конкурентам.

© Jaguar

© Jaguar

© Jaguar

Была и другая проблема, о которой писал Car and Driver: «Много лет назад автор этой статьи работал в дилерском центре Jaguar продавцом запчастей. Большую часть времени я потратил на изучение миллиона и одного способа, как X-Type может развалиться. Двигатели заклинивало, салоны разваливались, трансмиссии взрывались, а приводные валы — о, бесчисленные, бесчисленные приводные валы — так регулярно съедали свои карданные шарниры, что по ним можно было сверять часы. Надёжность Jaguar наконец-то приближалась к вызывающей доверие, но полноприводный X-type был единственным смехотворным упрямцем».

Cadillac XLR

Ну ладно всякие «недоягуары», бестолковые пикапы и флагманский седан массового бренда… А как же роскошный кабрик от Cadillac? Только посмотрите — ведь хорош! XLR выпускался с 2003 по 2009, когда в гранях нового фирменного дизайна отражались блики светлого будущего. Техническая часть тоже не подвела. Жёсткий складной верх — очень практичное решение. Шасси заимствовано у Chevrolet Corvette, но между машинами нет знака равенства. Например, у Cadillac свой 4,6-литровый Northstar V8 (324 л.с.) с четырьмя распредвалами. Напомним, что у «Корвета» нижневальная «восьмёрка» объёмом 6,0 литров с двумя клапанами на цилиндр. Для любителей очень быстрых родстеров построили версию XLR-V с компрессорным 4,4-литровым мотором мощностью 449 л.с.

© Cadillac

© Cadillac

© Cadillac

На первый взгляд, у американцев получился достойный соперник Mercedes-Benz SL. В журнале Car and Driver тоже так думали, пока не провели тест прямых конкурентов, подтянув в дуэль BMW 6 серии и Jaguar XK. Результат сравнения обескуражил — XLR занял последнее место. Похоже, покупатели тоже подозревали неладное. Родстер продавался хуже запланированных объёмов. Пик интереса к нему пришёлся на 2005 год, когда удалось продать 3730 штук против 5000-7000 запланированных. В дальнейшем сбыт резко снизился, и марка покинула сегмент.

GM EV1

В настоящее время не все потребители готовы к электрическим автомобилям, несмотря на их популярность и развитие технологий. А теперь представьте, каково было в середине девяностых, когда General Motors выкатила каплевидную двухдверную машину, услужливо предлагающую запас хода в 120 километров и 138-сильный мотор. Зато во второй итерации автономность стала вдвое больше благодаря переходу со свинцово-кислотной тяговой аккумуляторной батареи на никель-металл-гидридную. А ещё оцените отличную обтекаемость — коэффициент аэродинамического сопротивления Cx равен 0,195.

© GM

© GM

© GM

Машина была выпущена тиражом в 1117 штук и продавалась в лизинг на территории штатов Калифорния и Аризона. В 2003 году программу закрыли. Электрокары были возвращены производителю и уничтожены. Интересно, что политика General Motors по данному вопросу разозлила некоторых клиентов, которые хотели выкупить арендованные EV1.