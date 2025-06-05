Lime Rock M3 CS: один из самых продвинутых проектов на базе F80

Окрашенный в цвет Lime Rock Grey Metallic и оснащённый комплектующими уровня автоспорта, автомобиль выглядит так, будто только что покинул засекреченное испытательное подразделение BMW M. Однако его происхождение куда проще: он построен специалистами компании European Auto Source (EAS) из Южной Калифорнии. И главное в этом проекте не только цвет или карбоновые элементы, а новая подвеска elec-TRON R3 от компании Nitron.

© EAS

Система coilover-подвески elec-TRON R3 была разработана с возможностью прямой интеграции с заводской системой электронного управления амортизаторами BMW (EDC). Это означает, что водителю доступно управление подвеской через экран iDrive, как в стандартной комплектации — но при этом речь идёт о полностью регулируемой подвеске гоночного уровня. Именно эта M3 CS используется в качестве испытательного стенда.

На одной только подвеске владелец останавливаться не стал. Автомобиль получил полный комплект компонентов от SPL, включая рычаги, тяги и втулки — всё это с высокой точностью изготовления для улучшения отклика шасси. Для повышения устойчивости задней части автомобиля при активном разгоне была также установлена распорка дифференциала от Turner Motorsports.

Автомобиль был изначально задуман для активной езды. Поэтому под капотом установлен полный комплект системы охлаждения от CSF — с модернизированными радиаторами и теплообменниками. Также добавлена впускная система Eventuri для подачи более холодного воздуха в двигатель S55. Однако ключевым элементом остаётся комплект шкива коленчатого вала от VTT, который обеспечивает надёжную работу мотора под высокой нагрузкой. Для владельцев S55 это не тюнинг ради внешнего вида — это страховка от дорогостоящих поломок.

В салоне автомобиль потерял часть заводского комфорта, но получил более точную обратную связь. Сиденья Sparco QRT-C из углеродного волокна установлены на крепления Macht Schnell Clubsport и обеспечивают жёсткую фиксацию водителя и пассажира. Сейчас они представлены в голом карбоне, но в ближайшее время получат индивидуальную обивку для большей эргономики — хотя автомобилю это не особенно важно. Рулевое колесо Madtrace/JQWerks с гоночной эргономикой и программируемыми элементами управления дополняет интерьер в духе автоспорта.

Автомобиль комплектуется коваными дисками Titan 7 T-M20, подобранными с акцентом на прочность и снижение массы. За передними дисками скрываются тормоза Brembo Pista FF. Задние суппорты находятся в процессе установки. Уже сейчас тормозная эффективность автомобиля описывается как «удар о бетонную стену» — в EAS отмечают, что проблема перегрева тормозов больше не стоит.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Проект находится в стадии активного развития. Ожидается обивка сидений, установка задних тормозов и, вероятно, ещё несколько обновлений. Тем не менее уже на текущем этапе это один из наиболее продуманных и качественно реализованных проектов на базе F80 M3 CS — с чёткой концепцией, а не просто набором разрозненных доработок.