Перегрев мотора: что может случиться с автомобилем в жару

Переносить аномальную жару тяжело не только людям, но и автомобилям. Водителям стоит подготовиться к этому периоду заранее, чтобы избежать внезапных проблем с машиной.

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"Российская газета" поговорила с техническим директором международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никитой Родионовым об обязательных действиях перед сезоном жары.

1. Кондиционер

Первое, с чем столкнутся автовладельцы в жару - это пекло в салоне автомобиля. Нагретые на солнце машины будут еще горячее внутри. Поэтому рекомендую обязательно заранее провести диагностику и устранить неполадки в системе кондиционирования авто.

Мелкие проблемы могут не беспокоить весной, но стоит увеличить нагрузку, как небольшая неисправность превратится в большую проблему. Обязательно проверяем, дозаправляем кондиционер и, по возможности, проводим дезинфекцию системы. И водитель, и пассажиры буду все лето дышать воздухом, который проходит через климатическую систему, поэтому не стоит экономить на своем здоровье. Фильтр воздушный и салонный тоже необходимо проверить и заменить, если они уже забиты.

2. Система охлаждения

Чем жарче на улице, тем больше нагрузка на систему охлаждения автомобиля. Забитый радиатор, старый или некачественный антифриз, течи в системе - все это может стать причиной неэффективного отведения тепла и перегрева мотора в жаркую погоду. То есть от исправности системы охлаждения напрямую зависит исправность двигателя. Поэтому рекомендую проверить все элементы системы охлаждения. Начинать осмотр нужно с проверки уровня охлаждающей жидкости.

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Если уровень в норме, то идем дальше: вспомните сроки последней замены антифриза. Обычно рекомендуется менять жидкость каждые 2-4 года, но, если сомневаетесь в сроках, лучше всего залить новый состав. Российские условия эксплуатации считаются тяжелыми, у нас серьезные перепады температур, поэтому срок службы антифриза сокращается. Далее стоит тщательно промыть радиатор. Лучше всего доверить эту процедуру профессионалам. Должны быть исправны и все остальные элементы системы охлаждения - термостат, вентилятор и патрубки.

3. Оцениваем исправность тормозной системы

Тормозная система будет также испытывать повышенные нагрузки в жару, поэтому проверяем ее заранее. Убедитесь, что колодки и тормозные диски не изношены. Если их замена уже приближается, то лучше сделать это немного заранее. Обязательно проверяем уровень и состояние тормозной жидкости. Важно помнить, что тормозная жидкость гигроскопична, а наличие лишней влаги будет влиять на эффективность торможения. Поэтому, при необходимости, жидкость также заблаговременно меняем - отметил специалист.