На чем не стоит экономить при обслуживании машины

Экономия должна быть разумной, поэтому при эксплуатации автомобиля стоит четко понимать, к чему она может привести, и взвесить все "за" и "против", рассказал "Российской газете" руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев.

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