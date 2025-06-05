Автоэксперт Корнев объяснил, на чем не стоит экономить при обслуживании машины
Экономия должна быть разумной, поэтому при эксплуатации автомобиля стоит четко понимать, к чему она может привести, и взвесить все "за" и "против", рассказал "Российской газете" руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев.
"Старые щетки стеклоочистителей оставляют после себя мутные разводы. Многие водители тянут до последнего, когда следы от старых резинок начинают мешать обзору. На "сэкономленные" деньги приходится восстанавливать стекло или менять его на новое. Регулярные заправки на сомнительных АЗС также очень губительны для автомобиля. Грязь в некачественном горючем забивает фильтры, а это в свою очередь может навредить топливному насосу, плюс вода, часто попадающаяся в плохом горючем, ускоряет коррозию топливной системы. Свечи быстро покрываются налетом, клапана обрастают нагаром, увеличивается детонация. Двигатель в таком режиме работает с повышенным износом. Вместе с топливом часто экономят на масле. Некачественное масло плохо смазывает, не отводит тепло и не защищает от коррозии, тем самым снижая ресурс мотора. Кроме того, многие водители зачастую затягивают с техническим обслуживанием, активно приближая таким образом крупные поломки. Причем некоторые ориентируются на стандартные 15 тысяч пробега, хотя это базовые значения без учета особенностей эксплуатация конкретного автомобиля. Короткие поездки в городских пробках, сильные перепады температуры, плохие дороги уменьшают межсервисный интервал. Так, некоторые производители заявляют, что отдельные агрегаты автомобиля необслуживаемые, то есть могут работать весь срок эксплуатации автомобиля, но это, конечно, не так. Например, масло в трансмиссии на некоторых машинах надо менять каждый 60 тысяч, на других - раз в 100 тысяч. Частые поездки в дерганном городском траффике или активный стиль езды быстро приводят смазывающую жидкость в негодность. Экономия на процедуре замены чревата ремонтом или покупкой нового агрегата. Экономия на обслуживании также ведет к тому, что многие автолюбители вместо официальных сервисных станций и квалифицированных мастеров выбирают "гаражи", причем для сложных современных автомобилей. Многое в этом случае зависит от конкретного сервисмена, но слишком много нюансов. Зачастую автомобили требуют определенных знаний и оснащения, у большей части, особенно так распространённых сегодня "китайцев", есть свои особенности. Здесь важно понимать, что чем более редкой является машина, тем дальше она от понятия "возможной экономии", иначе все может обернуться новым ремонтом. И, наконец, вместе с техобслуживанием нередко стараются выгадать на запчастях. Да, качественные аналоги бывают даже лучше оригинала, но иногда такая экономия выходит боком. Особенно, если от детали зависит работа остальных агрегатов, тем более - безопасность. Некачественные детали чаще выходят из строя, их приходится регулярно менять, так что "экономия" получается неоправданной", - отметил эксперт.