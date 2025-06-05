Почему исчезли двигатели, способные пройти миллион километров без ремонта

Эксперты "За рулем" Михаил Колодочкин и Алексей Ревин рассказали, почему исчезли двигатели, способные пройти миллион километров без серьезного ремонта.

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По словам специалистов, при ближайшем рассмотрении проблематики возникает множество нюансов. Во-первых, выясняется, что концепция "двигателя-миллионника" во многом миф, порожденный ностальгией по ушедшим временам. В реальности их было не так уж и много.

По мнению экспертов, секрет долговечного мотора заключается в простоте его конструкции. Для достижения оптимальных характеристик не требуется сложных технических решений.

С точки зрения конструктивных параметров, оптимальный объём должен находиться в диапазоне от 2 до 3 литров, а количество цилиндров - от 4 до 6. При этом использование турбонаддува не рекомендуется, так как оно усложняет архитектуру ДВС и увеличивает нагрузку на его компоненты. Мощность должна быть умеренной, а степень сжатия - не слишком высокой. Чугунный блок цилиндров обеспечивает необходимую жёсткость и стабильность геометрии цилиндров на протяжении длительного времени.

Поршни с увеличенной площадью юбки и прочными поршневыми кольцами гарантируют долговечность опорных и шатунных подшипников, а также снижают давление на стенки цилиндров. Толстые кольца обладают высокой эластичностью и устойчивостью к закоксовыванию.

В приводе ГРМ предпочтительно отказаться от использования ремня. В качестве примера Колодочкин и Ревин привели опыт автомобилей Mercedes в кузовах W123 и W124, где на моторах M102 использовалась двухрядная цепь солидных размеров. За счет прочности и простоты конструкции моторы могли проехать до 1,5 млн километров.

Наличие гидрокомпенсаторов также обеспечивает длительный срок службы двигателя без необходимости регулировки клапанов, что положительно влияет на его ресурс. Кроме того, необходимы надёжные системы питания и зажигания, предотвращающие детонацию и другие виды нештатного сгорания.

Система охлаждения должна быть достаточно объёмной, с мощным и габаритным радиатором.

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