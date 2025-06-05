Что стоит за активным поиском сотрудников в российский офис Kia?

Возможность возвращения ушедших брендов на российский рынок вызывает большой интерес не только среди российских автолюбителей, но и внутри самих компаний.

© Российская Газета

На фоне высокой конкуренции со стороны китайских марок, которые уже заняли значительную часть рынка, японские и корейские автопроизводители стремятся как можно скорее вернуться в Россию, чтобы не потерять своих постоянных клиентов.

Следует отметить, что представители японских и корейских компаний изначально продемонстрировали более взвешенный и мудрый подход, чем многие европейские бренды. Поэтому их возвращение на рынок является возможным и даже более быстрым, чем у других. И подготовка к этому действительно начала происходить.

Так, на одном отечественном агрегаторе вакансий появилось объявление о том, что компания Kia ищет специалиста, который будет заниматься внедрением и поддержкой процедур одобрения транспортных средств.

При этом, как полагает портал "Автовзгляд", вышеупомянутые действия все еще не свидетельствуют о немедленном официальном возвращении, однако подготовка уже началась. Все заинтересованные стороны прилагают значительные усилия для того, чтобы этот момент наступил как можно быстрее.

Надо понимать, что достижение этой цели возможно лишь при условии проведения тщательной подготовительной работы. Для всех, кто обоснованно надеется на скорый результат, важно помнить, что до появления первой машины в стенах дилерских центров пройдет немало дней, а может быть и месяцев. Более того, стоимость привычных моделей уже не будет прежней и вряд ли придется по душе фанатам корейских машин.

Ранее "РГ" рассказывала о том, когда итальянские автобренды смогут вернуться в Россию.