Таксопарки опасаются, что могут лишиться бизнес-седанов и минивэнов

С введением закона о локализации автомобилей, используемых в качестве такси, у таксопарков возникла проблема в сегментах "Комфорт+", "Бизнес" и "Минивэны", так как на отечественном рынке отсутствуют подходящие модели для данных сегментов.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова в беседе с агентством "Автостат" выразила мнение, что это может привести к снижению доступности и качества услуг в этих сегментах.

В настоящее время требованиям закона отвечают такие автомобили, как Lada Granta, Vesta, Iskra и Aura, а также "Москвич 3" и "Москвич 6". Кроме того, для тарифов "Эконом" и "Комфорт" подходят электромобили Evolute i-Pro и i-Joy. При этом подходящих моделей от отечественных производителей для тарифов "Бизнес" и "Минивэн" пока еще нет, заявил руководитель отдела по связям с общественностью сервиса "Максим" Павел Стенников.

В свою очередь операционный директор "Ситимобил" Даниил Курашев уверен, что автопроизводители расширят ассортимент марок и моделей, которые будут соответствовать требованиям закона для перевозок пассажиров и багажа легковым такси, так как время для этого еще есть.

Согласен с коллегой и шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, который отмечает, что пока в стране не выпускают автомобили премиум-класса для такси. Однако есть вероятность, что ситуация изменится, так как ряд китайских брендов говорят о планах по организации сборки таких машин в России.

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