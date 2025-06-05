Haval может зарабатывать до 5 тысяч долларов с одного авто, собранного в РФ

До 20-25% с одного собранного и проданного автомобиля в России - такова маржа Haval, сообщает канал No Limits со ссылкой на "хорошо осведомлённый источник в автопроме России".

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В денежном эквиваленте прибыль составляет 4-5 тысяч долларов.

Источник сообщил, что в европейской практике уровень маржинальности в 7-10% на один авто масс-сегмента считается средним, для люксовых моделей - до 15%.

В настоящее время в России производятся модели Haval Jolion, F7/F7x, Dargo, H3, M6. Кроме того, на заводе в Тульской области функционирует предприятие по производству двигателей внутреннего сгорания объемом 1,5 и 2,0 литра, с планируемой мощностью более 100 000 двигателей в год.

Ранее "РГ" сообщала, что на заводе "Автомобильные технологии" в Калуге (бывший "ПСМА Рус") компания готовится к выпуску Haval M6 по полному циклу.