Компактный электрокар за 660 тысяч рублей удивил запасом хода и ценой

В Беларуси выходит на рынок новый компактный электромобиль FAW Bestune Xiaoma, ориентированный на городскую эксплуатацию. Продажи модели стартуют по цене, не превышающей 25 000 белорусских рублей, что эквивалентно приблизительно 660 000 рублей по текущему курсу.

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FAW Bestune Xiaoma представляет собой классический ситикар с длиной кузова всего 3000 мм, что делает его даже короче, чем легендарная «Ока» (3200 мм). Несмотря на компактные размеры, автомобиль выполнен в условно четырёхместной компоновке и имеет двухдверную конструкцию.

Электромобиль оснащён скромным по мощности, но достаточным для городских условий электродвигателем на 27 л.с., произведённым компанией Shuanglin. Максимальная скорость Xiaoma составляет 100 км/ч — этого вполне достаточно для передвижения по городским улицам.

За питание отвечает литий-железо-фосфатная аккумуляторная батарея. В зависимости от ёмкости, запас хода составляет от 170 до 222 километров по китайскому циклу CLTC. Это делает Xiaoma подходящим решением для ежедневных поездок на короткие дистанции.

Модель ориентирована прежде всего на экономичных потребителей, которые ищут простой, доступный и экологичный транспорт для городских маршрутов.

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