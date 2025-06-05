Назван огромный минус Changan UNI-K

Лакокрасочное покрытие автомобилей Changan UNI-K настолько слабое, что сколы и царапины образуются от веток и малейших камней. Такие претензии предъявил пользователь под именем Дмитрий на портале Drom.

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Однако «самым огромным минусом» он назвал металл кузова, который, по словам автовладельца, очень тонкий и легко прогибается. Электроника в автомобиле «сырая», а головное устройство, хотя и выглядит красиво, но на деле абсолютно не функционально.

«Болезнь всех «ЮНИКов» — это отваливание мультимедиа, зависание, черный экран. Лучше не устанавливать никакие приложения, иначе мультимедиа уйдет в вечную перезагрузку», — предупредил автор отзыва.

Кроме того, он пожаловался на заводской брак шланга омывателя заднего стекла, который просто треснул, а также на вышедшие из строя сенсоры на ручках дверей. При этом поменять светодиод оказалось невозможно.

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Ранее другой российский владелец Changan также рассказал о том, что пожалел о покупке этого китайского автомобиля. В его случае проблемы возникли из-за коробки передач.