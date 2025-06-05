Автоэксперт рассказал о воздействии жары на автомобильные шины

При движении в жару по разогретому асфальту шина автомобиля может перегреться сильнее, чем необходимо. Об этом RT заявил автоэксперт Евгений Ладушкин.

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По словам собеседника издания, на покрышку также действует температура от тормозных механизмов, которые ее нагревают. И общая температура воздуха не позволяет шине охладиться до нормальной температуры.

При этом чем выше качество резины, тем лучше она сопротивляется таким эффектам, подчеркнул Ладушкин.

"Когда резина перегревается – это ведет к ухудшению управляемости. Также резина становится слишком мягкой. Она может быть легко пробита небольшим камнем или другим предметом, который при нормальной температуре ее бы не пробил", – добавил он.

Ранее автоэксперт Владимир Бахарев сообщил, что зажигалки и гаджеты нельзя оставлять в машине в жару. С его слов, из-за перегрева в них начинается химическая реакция, которая способна спровоцировать возгорание. Кроме того, водителям следует обратить внимание на медпрепараты, так как в жаркую погоду они могут изменить свой состав и действие.