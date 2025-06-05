Автоэксперт рассказал о воздействии жары на автомобильные шины

При движении в жару по разогретому асфальту шина автомобиля может перегреться сильнее, чем необходимо. Об этом RT заявил автоэксперт Евгений Ладушкин.
По словам собеседника издания, на покрышку также действует температура от тормозных механизмов, которые ее нагревают. И общая температура воздуха не позволяет шине охладиться до нормальной температуры.
При этом чем выше качество резины, тем лучше она сопротивляется таким эффектам, подчеркнул Ладушкин.
"Когда резина перегревается – это ведет к ухудшению управляемости. Также резина становится слишком мягкой. Она может быть легко пробита небольшим камнем или другим предметом, который при нормальной температуре ее бы не пробил", – добавил он.
Ранее автоэксперт Владимир Бахарев сообщил, что зажигалки и гаджеты нельзя оставлять в машине в жару. С его слов, из-за перегрева в них начинается химическая реакция, которая способна спровоцировать возгорание. Кроме того, водителям следует обратить внимание на медпрепараты, так как в жаркую погоду они могут изменить свой состав и действие.