Ученые нашли способ значительно снизить количество ДТП на дорогах

Ученые под руководством Эрнста Томаша из Технического университета Грацавыяснили, что оснащение автомобилей передними стоп-сигналами может существенно повысить безопасность на дорогах. Работа опубликована в журнале Vehicles.

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Передний стоп-сигнал может быть особенно полезен для встречных водителей и тех, кто приближается к перекрестку сбоку. Он дает визуальный сигнал: автомобиль тормозит — или вот-вот тронется, если сигнал гаснет. Это позволяет другим участникам движения среагировать быстрее, что сокращает тормозной путь и снижает риск аварии.

Передние стоп-сигналы загораются зеленым цветом, чтобы не путать с обычными красными сзади. Они легко встраиваются в кузов и даже могут быть дешево установлены на уже существующие автомобили.

«Этот сигнал способен значительно сократить время реакции других водителей», — пояснил Эрнст Томаш. — «А это напрямую влияет на безопасность».

Так как в реальных условиях автомобили с передними стоп-сигналами использовались только во время полевого эксперимента в Словакии, исследователи провели моделирование. Сначала они подробно реконструировали 200 аварий, а затем воссоздали их с добавленным фактором — передним стоп-сигналом. Если в симуляции свет был виден водителю с главной дороги, ему присваивалось более быстрое время реакции.

Анализ показал, что дополнительный стоп-сигнал спереди мог бы предотвратить от 7,5% до 17% столкновений, в зависимости от времени реакции участников. В до четверти случаев также удалось бы снизить силу удара, а значит — и тяжесть полученных травм.

Несмотря на простоту и дешевизну технологии, она пока не стала популярной. Ученые подчеркивают: установка передних и боковых стоп-сигналов значительно повысит безопасность на дорогах. Они призывают автопроизводителей активнее начать внедрять разработку в производство.

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