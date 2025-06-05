Автомобили BMW с дефектами попали в Россию

В Россию по альтернативному импорту попали пожароопасные автомобили BMW, по которым в других странах мира были объявлены отзывные кампании. Об этом рассказал автор YouTube-канала Avtorevizorro Кирилл Чернов.

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«Есть машины, которые находятся в группе риска. Причины возгорания давно известны – это EGR (система рециркуляции выхлопных газов), которая имеет конструктивный недостаток, в результате которого начинается течь охлаждающей жидкости. Которая, в свою очередь, может вызвать возгорание во впускном коллекторе», — рассказал Чернов.

На апрель 2025 года известно о 117 машинах, сгоревших из-за этого дефекта в США, 189 в Евросоюзе, 24 в России и 240 в Южной Корее, уточнил он. Наибольший риск возгорания по этой причине у машин из Южной Кореи, из-за особенностей эксплуатации и постоянном движении в пробках, предупредил Чернов.

Также эксперт столкнулся с проданным в России проблемным BMW X1 для китайского рынка, на котором установлен бракованный блок DSCi производства Continental. Неисправность этого блока ведет к отказу АБС, системы стабилизации и электронных ассистентов водителя.

Ранее в Москве автомобиль сгорел на парковке у белорусского вокзала.