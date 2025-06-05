Контрафакта на рынке автозапчастей стало больше

За последние три года доля контрафактной продукции в сегменте автомобильных запчастей и технических жидкостей выросла на 37,5%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на компанию TKM International Consulting, которая оказывает услуги в области защиты прав интеллектуальной собственности.

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За три года сотрудники ТКМ изъяли более полумиллиона контрафактных автокомпонентов: 130 тысяч – в 2022 году, 180 тысяч – в 2023-м и 190 тысяч – в 2024-м. Также за этот период они заблокировали более 4 тысяч публикаций на маркетплейсах, 100 тысяч объявлений в соцсетях, закрыли больше 20 сайтов, распространяющих нелицензионные запчасти, масла и автомобильные жидкости. По всем нарушениям ущерб, причиненный правообладателям, компенсирован.

Согласно исследованию сети автосервисов Fit Service и Gruzdev-Analyze по итогам 2024 года, чаще всего подделывают моторные масла (54%), фильтры (35%), свечи зажигания (33%), детали тормозной системы и прочее. С фальсификатом сталкивались 37% автомехаников и других профессионалов отрасли.

Нарваться на контрафакт можно в магазинах, в интернете или на станциях техобслуживания. Причем оригинал может соседствовать с подделкой на одной полке.

Вероятность столкнуться с фальсификатом выше на маркетплейсах или в сообществах в соцсетях, отмечают эксперты.