В Калуге собрали 10-тысячный кроссовер Haval M6. Уже скоро крупноузловая схема производства сменится полноцикловой — со сваркой, окраской и сборкой. Для этого «Автомобильные технологии», что арендуют автозавод «ПСМА РУС», располагают всем необходимым.

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На данный момент идёт подготовка необходимого для освоения полного цикла оборудования. До конца 2025-го конвейер калужского предприятия должен выдать около 25 тысяч транспортных средств.

Модель оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 143 силы, с которым сочетаются механическая или роботизированная трансмиссия. Цены на паркетник стартуют от 1 979 000 рублей.

Ранее Haval рассказал, чем кроссоверы российской сборки отличаются от китайских (оказывается, отличий довольно много).