Всего от 870 тысяч рублей. Chery представила седан с большим запасом хода
Компания Chery представила в КНР гибридный седан Fulwin A8. Этот автомобиль по своим габаритным характеристикам является полноценным аналогом популярной модели Toyota Camry.
Стоимость модели начинается от 11 000 долларов (870 000 рублей по текущему курсу), что делает её весьма заманчивой для покупателей.
Fulwin A8 предлагается в пяти вариантах: три из них оснащены батареей меньшей ёмкости, обеспечивающей запас хода в 70 километров на одной зарядке, остальные два позволяют проехать на чистой энергии 145 км.
Топовая версия оценивается от 13 до 15 тысяч долларов в зависимости от типа силовой установки.
Передняя часть машины выделяется массивной решёткой радиатора, а между решёткой и зоной противотуманных фар расположен чёрный декоративный пластик. На корме - единый светодиодный фонарь, занимающий всю ширину задней части автомобиля.
Интерьер выполнен в сдержанном стиле, но с использованием современных технологий. Салон автомобиля оснащён сдвоенным большим дисплеем приборной панели и мультимедийной системы. Последняя позволяет подключить смартфон через Apple CarPlay и Huawei HiCar без проводов. Рулевое колесо с плоским низом добавляет спортивности машине.
В состав гибридной установки входит бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра. Он может быть атмосферным или турбированным. Заявленный средний расход топлива - 4,55 литра на 100 километров. Запас хода - более 1400 километров.
В конструкции модели применяется инновационная трансмиссия DHT, которая обеспечивает возможность работы в двух режимах: последовательном и параллельном. Также она позволяет передвигаться как на электричестве, так и на бензине.
Ранее "РГ" рассказывала о том, что Chery Arrizo 8 получил новую внешность и мотор.