Chery представила седан с большим запасом хода

Компания Chery представила в КНР гибридный седан Fulwin A8. Этот автомобиль по своим габаритным характеристикам является полноценным аналогом популярной модели Toyota Camry.

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Стоимость модели начинается от 11 000 долларов (870 000 рублей по текущему курсу), что делает её весьма заманчивой для покупателей.

Fulwin A8 предлагается в пяти вариантах: три из них оснащены батареей меньшей ёмкости, обеспечивающей запас хода в 70 километров на одной зарядке, остальные два позволяют проехать на чистой энергии 145 км.

Топовая версия оценивается от 13 до 15 тысяч долларов в зависимости от типа силовой установки.

Передняя часть машины выделяется массивной решёткой радиатора, а между решёткой и зоной противотуманных фар расположен чёрный декоративный пластик. На корме - единый светодиодный фонарь, занимающий всю ширину задней части автомобиля.

Интерьер выполнен в сдержанном стиле, но с использованием современных технологий. Салон автомобиля оснащён сдвоенным большим дисплеем приборной панели и мультимедийной системы. Последняя позволяет подключить смартфон через Apple CarPlay и Huawei HiCar без проводов. Рулевое колесо с плоским низом добавляет спортивности машине.

В состав гибридной установки входит бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра. Он может быть атмосферным или турбированным. Заявленный средний расход топлива - 4,55 литра на 100 километров. Запас хода - более 1400 километров.

В конструкции модели применяется инновационная трансмиссия DHT, которая обеспечивает возможность работы в двух режимах: последовательном и параллельном. Также она позволяет передвигаться как на электричестве, так и на бензине.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Chery Arrizo 8 получил новую внешность и мотор.