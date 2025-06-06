Почему новые автомобили перестали покупать

В мае 2025 года было продано 91,2 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Этот результат оказался меньше на 28,3% майских показателей 2024 года. Как сообщает "Автостат", из десяти лидеров российского авторынка спад в прошлом месяце продемонстрировали семь брендов - это Lada, Haval, Chery, Geely, Changan, Omoda и Jaecoo.

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В марочном рейтинге лидером остается Lada, на ее долю в конце весны пришлось 28% рынка, что в количественном выражении составляет 25,6 тысячи проданных экземпляров.

Среди иностранных брендов самым популярным снова стал Haval, автомобили которого в мае разошлись тиражом в 10,6 тысяч единиц. Далее идут Chery (9780 машин), Geely и Changan (6299 и 5639 машин соответственно). Топ-10 замыкают Belgee, Jetour, Omoda, Solaris и Jaecoo.

Лидерами среди моделей в мае стали Lada Granta (12 тысяч штук) и Lada Vesta (6,56 тысячи). Следом идут китайские Haval Jolion (4,6 тысячи авто) и Chery Tiggo 7 Pro Max (2,8 тысячи). Первую пятерку моделей замыкает Lada Niva Legend с результатом в 2,6 тысячи проданных машин.

Всего за прошедшие пять месяцев нынешнего года в России было продано 440 259 новых автомобилей - на 26% меньше, чем в январе - мае 2024-го.

Как рассказал "РГ" директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров, в мае рынок отреагировал в соответствии с сезонным спросом: в первой половине месяца наблюдалось значительное снижение трафика (минус 20-25%) и замедление темпов контрактования. Однако во второй половине показатели вернулись к апрельскому уровню.

По его словам, затоваренность продолжает снижаться. Запас автомобилей варьируется от 2 до 5 месяцев в зависимости от бренда, а на некоторые модели к июлю-августу может возникнуть легкий дефицит.

"При этом в июне резкого сокращения скидок на новые автомобили не ожидается, так как традиционно начинается отпускной сезон, который для автобизнеса является низким. Прогноз на июнь - снижение продаж на рынке новых автомобилей на 5-8% по сравнению с маем", - говорит он.

Как отмечает директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов, результаты продаж новых автомобилей в мае были ожидаемы. Больше всего просел сегмент машин стоимостью выше 4-5 миллионов рублей, из параллельного импорта.

"Помимо факторов, оказывающих давление на рынок уже длительное время, нужно учесть, что длинные майские выходные тоже сыграли не в пользу дилерского бизнеса", - рассказывает Иванов.

Также среди причин падения рынка он называет высокую ключевую ставку и все чаще встречающиеся вбросы про возможное возвращение ушедших из России брендов. При этом, по его словам, это ни на чем не основанные данные, никакого быстрого возвращения не будет, потому что это просто невозможно.

С ним согласен и управляющий директор ГК Альфа-Лизинг Максим Агаджанов. Кроме того, многие россияне сохраняют накопления на депозитах вместо инвестирования в покупку автомобилей.

Коммерческий директор "Авто.ру" Даниил Шкурыгин считает, что высокая процентная ставка продолжает ограничивать доступ к автокредитам. Также свое влияние оказал повышенный спрос на автомобили в 2024 году, когда люди покупали автомобили на фоне ожиданий повышения цен.

Как отмечает Шкурыгн, простимулировать продажи в какой-то степени поможет расширение государственной программы льготного приобретения автомобилей на семьи с двумя детьми.

"По нашим прогнозам, ежемесячные продажи легковых автомобилей продолжат находиться в диапазоне 90-100 тысяч штук. При сохранении этой динамики к концу года общий объем рынка достигнет 1,1 - 1,2 миллиона штук. Это на 25-30% меньше, чем в прошлом году. При этом важно обратить внимание на реакцию автопроизводителей на снижение объемов. В текущей ситуации компании готовы предлагать значительные скидки и активно развивать программы субсидирования кредитов, чтобы поддержать спрос. Медианный размер скидки, который включает бонусы за оформление кредита, страховку и трейд-ин, на новый автомобиль от официально представленных на российском рынке производителей к апрелю 2025 года составил 22%. Показатель выше среднего продемонстрировали большинство марок, входящих в топ-10 по продажам. Наибольшее значение зафиксировано у Omoda (29%), Chery (28%), Jaecoo (25%)", - отмечает Шкурыгин.

В то же время Николай Иванов не согласен с утверждением, что россияне перестали покупать новые автомобили.

"Рынок в 2025 году сильно изменился, мы понимаем, что он будет на 30% ниже, чем в прошлом году. Опять же, факторы, оказывающие давление, остаются актуальными, изменениям пока просто неоткуда взяться. Я думаю, что весь нынешний год объем продаж будет в среднем около 100 тысяч автомобилей в месяц. Сезональность в этом году тоже перестала иметь значение, мы это видим по результатам марта, апреля и мая. Рост возможен только в том случае, если будет какой-то сильный инфоповод, как было в прошлом году с повышением утильсбора, или существенное снижение ключевой ставки, что увеличит объем выдачи автокредитов. На данный момент нет ни одного, ни другого", - говорит эксперт.

Руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев отмечает, что вместо новых автомобилей чаще выбирают экземпляры с пробегом, тем более китайские модели после первого хозяина хорошо теряют в цене. Покупатели, для которых раньше это было неприемлемо, теперь готовы рассмотреть варианты с рук за хороший дисконт.

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