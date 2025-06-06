Каким маркам будет очень тяжело вернуться в Россию

Директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов рассказал "Российской газете" о том, что тяжелее всего вернуться в РФ будет Skoda и Volkswagen.

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"Рынок новых автомобилей в России существенно просел, по сравнению с прошлым годом, но сформировался структурно, после турбулентности 2022 года.

Уже можно сказать уверенно: массовым брендам, которые господствовали на российском авторынке в прошлые годы, будет крайне тяжело вернуть свои позиции и показывать результаты, к которым они привыкли. Основная причина: появление на нашем рынке брендов китайских производителей.

За последнее время они сильно прибавили в качестве продукции и, что тоже крайне важно, предлагают конкурентные цены на свои автомобили. И мы видим, что клиенты уже готовы к альтернативе в виде китайских брендов, можно сказать, что эти бренды с потребителями "подружились".

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Самым заметным индикатором такого разворота является статистика продаж в сегменте параллельного импорта. Объемы Skoda и Volkswagen там сильно просели. Сейчас на российском рынке есть модели, например, Haval H7, Chery Tiggo 8 Pro Max, Chery Tiggo 9, Exeed RX - и они начали выталкивать с рынка конкурентов, в том числе - Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan", - отметил эксперт.