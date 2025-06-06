Каким будет первый кроссовер от Tenet

В этом году на российском рынке появится ещё один отечественный бренд Tenet, созданный "АГР Холдинг" и китайским автогигантом Defetoo. "Китайские автомобили" выяснили подробности о модели Tenet, претендующей на звание самого доступного кроссовера в линейке.

© Российская Газета

По информации источника, новинка известна под кодовым наименованием Tenet 3XT и в настоящее время проходит процесс сертификации. Для кроссовера заявлено три варианта трансмиссии: МКП, "робот" и классический гидроавтомат, причём не исключено, что прогрессивный - с восемью передачами.

Двигателя заявлено два: объёмом 1,5 и 1,6 литра. Мощность не раскрывается, но можно предположить, что базовые версии кросса получат агрегаты с отдачей в пределах 150 л.с., для топ-вариантов отдача может быть увеличена до 197 л.с.

Ранее "РГ" рассказывала подробности о будущих моделях Tenet, в том числе, что они получат буквенно-цифирные наименования, начинающиеся с литеры "Т".

Ожидается, что Tenet 3XT будет играть в том же классе, что и Chery Tiggo 4, Geely Coolray, Changan CS35 Plus и так далее. Таким образом, длина новинки окажется плюс-минус 4,3 метра, а размер колёсной базы составит примерно 2,6 литра. Ну а в будущем на ристалище с "Тенетом" схлестнётся и отечественный кроссовер от Lada, который покажут 18 июня.

Помимо субкомпакта в модельный ряд Tenet войдёт ещё три кроссовера. Первая модель дебютирует летом.

Сборку автомобилей Tenet наладят на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области.