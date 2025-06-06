Exeed раскритиковали за постоянные проблемы с электроникой

У китайского автомобиля Exeed LX очень мало плюсов, зато список минусов довольно серьезный. Об этом на портале Drom написала россиянка Светлана, поделившаяся опытом вождения этого транспортного средства.

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По ее словам, если сравнивать «китайца» даже с подержанным немецким автомобилем, то сравнение оказывается не в пользу первого, приобретение которого можно сравнить с покупкой кота в мешке. Exeed, например, отличается странной эргономикой. Даже если спинка сидения поднята вертикально, человек ростом 172 сантиметра еле-еле может дотянуться до руля.

Еще один минус — постоянные проблемы с электроникой. По словам Светланы, то блютуз включается сам по себе, то при закрытии машины начинают открываться стекла. Кроме того, сама панель ГУ «жутко неудобная», а сенсор днем плохо видно.

При этом подвеска у китайского автомобиля «деревянная» — «чувствуется каждый камушек и люк», а «лежачий полицейский» оказывается для Exeed вообще непреодолимым препятствием. Кроме того, автор отзыва пожаловалась на плохую видимость в камере заднего вида, недостаточный подогрев сидения, руль, обжигающий пальцы водителя, и отсутствие подсветки для задних сидений.

Ранее сообщалось, что владельцы Exeed часто жалуются на неполадки с глохнущим двигателем.